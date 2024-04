IL CONTE, PREGO!- AURELIO DE LAURENTIIS STA FACENDO DI TUTTO PER CONVINCERE ANTONIO CONTE A SEDERSI SULLA PANCHINA DEL NAPOLI L'ANNO PROSSIMO - "ANDONIO" NON HA MAI NASCOSTO DI ESSERE INTERESSATO AD ALLENARE IL CLUB PARTENOPEO ("E' UNA PIAZZA CHE MI AFFASCINA, PRIMA O POI, CI ANDRÒ PER VINCERE"), MA PRIMA DI DARE LA SUA PAROLA, VUOLE CERTEZZE SU STIPENDIO, ROSA E MERCATO - LE ALTERNATIVE ALL'EX TECNICO DI INTER E JUVE SAREBBERO...

Estratto dell'articolo di Monica Scozzafava per il Corriere della Sera

antonio conte 6

[…] Viene facile pensare di poter puntare su Antonio Conte, […] Il difficile sta nel prenderlo. De Laurentiis però un piano ce l'ha e ci sta lavorando. Il tecnico leccese non è più soltanto un'ombra che aleggia sul Golfo, vista la concretezza dei contatti con il presidente, che ad oggi si definisce anche ottimista sull'esito dell'operazione. […] Che aspetti la panchina giusta è un dato certo, che il Napoli (non è l'unica piazza, l'altra che lo stimola è la Roma) stuzzichi la sua fantasia è una voce molto insistente negli ultimi giorni.

aurelio de laurentiis

S'informa, Conte. Lo fa con giocatori che conosce e che a loro volta conoscono l'ambiente partenopeo. Lo fa sulla scorta di una parola data proprio a De Laurentiis («ne parliamo per la prossima stagione») quando lo aveva chiamato a ottobre scorso per sostituire Garcia. Ci sono state naturalmente altre telefonate da allora, non c'è una trattativa in direzione d'arrivo ma è chiara la volontà delle parti di trovare una convergenza. Perchè Conte? Nella prospettiva di De Laurentiis è tutto chiaro. Ha un carattere deciso sia verso i giornalisti che nei confronti della società per la quale lavora. È molto netto, ma anche chiaro. Sopporta le pressioni, risponde alle critiche, ha la tempra per scegliere, la fermezza di non cedere agli umori dello spogliatoio.

antonio conte 5

Ha l'età e l'esperienza giusta per il presidente del Napoli, che sogna la stagione del rilancio senza sue troppe intromissioni, come è successo quest'anno. Rivede in Conte un po' Spalletti: chiavi in mano e carta bianca. Stima, fiducia, rapporti professionali ma niente cene e socialità superflue. La giusta distanza. […] alla fine sarà Conte a dover osare la via libera alla stretta finale. […]

antonio conte

Le variabili: stipendio e calciatori. De Laurentiis si spinge pur di avere — 6, al massimo 7 milioni l'anno — (la considererebbe una garanzia bancaria). L'allenatore, finora fermo per scelta, dovrà ridimensionare quelle che erano le pretese di un tempo. E su questo ci sta ragionando. Giocatori: il Napoli ha preso Manna come ds e punterà ad una mini rivoluzione della rosa, con particolare attenzione ai giovani. Non che De Laurentiis immagini una next gen da inventare, ma la scelta di talenti ventenni così come erano stati Osimhen, Kvara, Kim all'arrivo a Napoli. Conte chiede campioni già pronti?

Vuole partecipare alla costruzione della squadra, non imporre le sue idee. […] C'è lui, ma anche le alternative: Calzona sta facendo bene e ha le sue citazioni, Italiano e Farioli.

antonio conte 3 antonio conte 1 aurelio de laurentiis AURELIO DE LAURENTIIS antonio conte 2 antonio conte 4