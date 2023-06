COSA DICONO I CANTORI DELLA PREMIER LEAGUE DEGLI HOOLIGAN DEL WEST HAM CHE IERI HANNO TRASFORMATO LO STADIO DI PRAGA IN UN RADUNO DI ALCOLISTI PANZONI E TEPPISTI? IN CAMPO E’ ARRIVATO DI TUTTO, ANCHE UNA SIGARETTA ELETTRONICA. BIRAGHI E’ STATO FERITO ALLA TESTA – IL PRESIDENTE VIOLA COMMISSO: “HO PARLATO CON IL NUMERO UNO DELLA PREMIER LEAGUE E GLI HO DETTO CHE SONO TUTTI ‘ANIMALI’” – L’INDAGINE UEFA E COSA RISCHIA IL WEST HAM - VIDEO

La finale di Conference League che ha visto la Fiorentina sconfitta in pieno recupero dal West Ham, è stata contraddistinta dal brutto episodio del ferimento di Cristiano Biraghi. L'esterno è stato vittima di un lancio di oggetti da parte dei sostenitori inglesi e ha rimediato un taglio alla testa. L'UEFA ha aperto un'indagine su quanto accaduto e sulla base di quello che dice il regolamento saranno presi provvedimenti per questa situazione che non ha nulla a che fare con lo sport.

L'episodio in questione è avvenuto poco dopo la mezz'ora di Fiorentina-West Ham in occasione di un calcio d'angolo. Biraghi che si apprestava alla battuta dello stesso si è ritrovato sotto una pioggia di bicchieri, accendini e persino a quanto pare una sigaretta elettronica. Ferita sulla nuca per il calciatore viola e gioco fermo, con i leader degli Hammers sotto la curva per provare a calmare i propri sostenitori e annuncio diffuso attraverso gli altoparlanti dello stadio. Dopo le cure del caso e la fasciatura, il gioco è ripreso con l'arbitro e i suoi collaboratori che hanno annotato tutto.

Dopo aver preso visione del referto arriveranno i provvedimenti da parte dell'UEFA, tra cui al momento è da scongiurare la sconfitta a tavolino (ipotesi che in passato sarebbe stata più plausibile) per il West Ham visto che l'arbitro ha fatto riprendere il gioco, con Biraghi che è stato in grado di proseguire il suo match. Le regole attuali prevedono in questi casi punizioni come multe salate o squalifiche del campo in Europa per il West Ham che dal canto suo si è già messo a disposizione delle autorità calcistiche e non per individuare i responsabili.

"Lavoreremo con la polizia e altre parti interessate per esaminare gli incidenti e agire contro chiunque sia ritenuto colpevole di un reato. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, chiunque venga identificato vedrà i propri dettagli trasmessi alla polizia e verrà dato un divieto a tempo indeterminato e quindi non potrà entrare nel London Stadium e viaggiare con il club. Non c'è posto per questo tipo di comportamento al West Ham United".

Già prima della finale di Conference l'atmosfera tra i tifosi era diventata incandescente, con l'arresto di 16 persone a seguito di scontri avvenuti in città. Ci sono state anche colluttazioni tra gli ultrà inglesi e la polizia antisommossa, dopo che gli agenti hanno provato a confiscare un razzo.

L'episodio di Biraghi aggiunge amarezza ad amarezza in casa Fiorentina. Le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Firenzeviola sottolineano la rabbia della società per quanto accaduto al terzino in uno degli eventi più importanti della stagione: "Ci sono stati alcuni casi in campo in cui l'arbitro avrebbe dovuto fare meglio: Jovic con il naso rotto, e poi c'è Biraghi. Ho parlato con il presidente della Premier League e gli ho detto che sono tutti degli "animali" quelli là per come hanno trattato i nostri giocatori".

