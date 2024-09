COSA FANNO AL VAR? SONNECCHIANO? - IL GOL DEL PAREGGIO DELL'INTER CONTRO IL MONZA ERA DA ANNULLARE: AL MOMENTO DEL CROSS, MARKO ARNAUTOVIC, IN CHIARA POSIZIONE DI FUORIGIOCO, HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALL'AZIONE E LA PALLA GLI È PASSATA DAVANTI AI PIEDI PRIMA DI ARRIVARE A DUMFRIES, CHE HA SEGNATO - PERCHÉ L'ASSISTENTE VIDEO NON HA SEGNALATO L'IRREGOLARITÀ? - L'ANNO SCORSO, DURANTE JUVE-SALERNITANA, IL GOL VITTORIA DEI BIANCONERI VENNE ANNULLATO PER UNA POSIZIONE GIUDICATA ATTIVA DI BONUCCI (NONOSTANTE CANDREVA TENESSE TUTTI IN GIOCO)

Estratto da www.tuttosport.com

FUORIGIOCO ARNAUTOVIC MONZA INTER

Un fuorigioco evidente non fischiato sul pari Inter e […] È bufera sui social per la direzione di gara di Pairetto e per l’operato di Aureliano e Fabbri, rispettivamente VAR e AVAR della gara. […] Il caso è relativo al gol di Denzel Dumfries, con la posizione di fuorigioco da parte di Marko Arnautovic. […]

Arnautovic, il fuorigioco sul gol di Dumfries

Come mostrano chiaramente le immagini Arnautovic al momento del cross che porterà al pareggio di Dumfries si trova davanti alla linea del pallone, davanti all’ultimo avversario, in palese posizione attiva, muovendosi per cercare di arrivare sul pallone impegnando difensore e ovviamente attraendo l’attenzione del portiere avversario. È tutto evidente, non c’è motivo per non fischiare questo fuorigioco e annullare il gol.

JUVENTUS SALERNITANA

Eppure l’episodio sfugge sia all’assistente dell’arbitro che a un controllo Var inspiegabilmente non avvenuto, soprattutto perché si è abituati ormai a veder valutati i centimetri di ricostruzioni grafiche con margini di errore dichiarati dalla stessa azienda che le produce ma mai troppo evidenziati, ma spacciate per riproduzioni al millimetro. Ma tant’è, sarà interessante sapere di cosa si parlava a Lissone in quel momento in collegamento con il direttore di gara. […]

ARTICOLI CORRELATI

monza inter lautaro JUVENTUS SALERNITANA

CANDREVA BONUCCI monza inter lautaro monza inter thuram pavard