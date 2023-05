COSA FARA’ MOURINHO? I TIFOSI CHIEDONO IL RINNOVO DEL TECNICO, DALLA FRANCIA DICONO CHE LO SPECIAL E’ IN TRATTATIVA COL PSG, LA ROMA SI CAUTELA E SEGUE THIAGO MOTTA (CIAO CORE!) – CHI C’ERA IN TRIBUNA A SEGUIRE ROMA-INTER: DAL CAPO DELLA POLIZIA LAMBERTO GIANNINI (FEDELISSIMO DI GABRIELLI) IN ODORE DI SOSTITUZIONE CON PISANI ALL’ULTRA’INTERISTA LA RUSSA COL SODALE FABRIZIO ROCCA, GRAN HABITUE' DI ROMA BY NIGHT E AMICO DI CATTANEO (E’ STATO LUI A FAVORIRE LA RIAPPACIFICAZIONE TRA IL PRESIDENTE DEL SENATO E IL MANAGER) – FOTO BY MEZZELANI

Come da promessa, ieri era al Tre Fontane, a guardare gli altri «bambini». Mourinho potrà piacere o meno, ma su una cosa non si può discutere: fino a quando resterà a Roma, lo farà con tutto se stesso. Il problema che si porta dietro è quel «quando» che per molti, ormai anche tra i tifosi, ha una dead-line ben precisa: fine stagione. E questo, nonostante abbia un altro anno di contratto. Benché non ci sia all'orizzonte un club che abbia ad oggi deciso di puntare forte su di lui (occhio però al Psg e a quanto accadrà sia a Madrid che a Milano, sponda Inter), la misura per il portoghese è colma.

Quel «sono stanco» di domenica, è soltanto la punta dell'iceberg di un disagio interno che José cova da tempo. Da fine gennaio, nelle poche volte in cui lo Special One ha accettato di parlare, i suoi messaggi sono stati sempre chiari e vertono intorno a tre concetti: 1) la rosa è inadeguata per competere con le altre big per la Champions 2) nelle lotte extracampo sono solo, non supportato dalla società 3) ho bisogno di parlare con la proprietà, farlo a giugno è tardi.

AOUAR DICE SÌ E non potrà essere il rinnovo di Smalling (ancora da ufficializzare) o l'acquisto del parametro zero Aouar - che dopo le visite mediche di un mese fa ha detto sì ai giallorossi - a fargli cambiare idea.

Ufficialmente per i Friedkin il problema non si pone: c'è un contratto sino al 2024, fine dei discorsi.

Ufficiosamente però la Roma non si può far trovare impreparata. E se a dicembre, quando Mou sembrava ad un passo dall'accettare la panchina del Portogallo, a Trigoria erano stati avviati dei contatti con Thiago Motta (ora al Bologna), adesso lo scenario è più ampio. Perché anche in questo caso, bisogna capire chi avrà l'ultima parola. Se i Friedkin demanderanno la scelta a Pinto, loro front-man a livello calcistico, oltre all'italo-brasiliano, potrebbero entrare in corsa profili alla Schmidt (Benfica) o alla Amorim (Sporting ). Tradotto: allenatori che hanno maturato un'esperienza internazionale ma capaci di lavorare con i giovani e più aziendalisti di quanto non possa essere stato in questi due anni Mou, almeno pubblicamente quando si è parlato di mercato, rinforzi o obiettivi.

Discorso diverso, se la scelta dovesse ricadere sulla proprietà statunitense. Il sogno dei Friedkin rimane un nome importante, uno che non dovrebbe far rimpiangere il mostro sacro portoghese. Ad oggi, l'unico con le physique du role libero (Pochettino, un altro papabile, è ad un passo dal Chelsea) è Conte, pronto a tornare in Italia e accostato ultimamente anche alle panchine di Inter, Juve e Napoli. Come si concilierebbero le pretese di un tecnico che andando via da Torino disse «Non puoi sederti al ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca» e a Londra ha replicato («Qui nessuno vuole vincere. Così siamo da 10° posto, il 7° se ti va bene») con i paletti del settlement agreement giallorosso, è un altro discorso.

