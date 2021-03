COSA FARA’ L’ANNO PROSSIMO FABIO CARESSA OGNI DOMENICA? DOPO CHE DAZN HA BATTUTO SKY, AGGIUDICANDOSI I DIRITTI DELLA SERIE A, IL TELECRONISTA HA SCHERZATO CON L'INVIATO DI "STRISCIA" VALERIO STAFFELLI CHE GLI HA CONSEGNATO IL TAPIRO: “I TELESPETTATORI VEDRANNO UN PO’ DI PIÙ DILETTA LEOTTA, E UN PO’ MENO ME, CI HANNO GUADAGNATO” - TRISTEZZA TRA I TIFOSI DELLA JUVENTUS, ABITUATI AL PIUMINO DI CIPRIA SVENTOLATO NEL SUO SALOTTINO VERSO LA "VECCHIA SIGNORA"

Da tuttosport.com

fabio caressa striscia

Brutto colpo per Sky, dopo che Dazn si è aggiudicata i diritti della Serie A per i prossimi tre anni, dal 2021 al 2024, battendo la storia concorrenza del gruppo fondato da Rupert Murdoch: si tratta di una svolta storica per il calcio italiano, che per la prima volta dopo 17 anni cambierà casa. La clamorosa novità ha dato il via a non poche ironie, riprese anche da Striscia la Notizia che ha consegnato il suo celebre Tapiro d’oro a Fabio Caressa, uno dei volti più rappresentativi di Sky.

Caressa e il Tapiro: quando vederlo in tv

caressa

Valerio Staffelli ha intercettato il noto telecronista di Sky nei pressi della sua abitazione. "Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde – ha commentato all’inviato di Striscia – ma cercheremo comunque di offrire ai nostri abbonati il massimo possibile". Caressa si è anche lasciato andare a una battuta: "I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato…". La puntata andrà in onda questa sera alle 20.35 su Canale 5.

diletta leotta diletta leotta caressa diletta leotta diletta leotta algoritmo di caressa diletta leotta diletta leotta diletta leotta FABIO CARESSA VALERIO STAFFELLI CON DILETTA LEOTTA diletta leotta diletta leotta FABIO CARESSA fabio caressa FABIO CARESSA FABIO CARESSA diletta leotta caressa capello sarri diletta leotta DILETTA LEOTTA algoritmo di caressa