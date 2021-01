8 gen 2021 13:26

COSA C’E’ DIETRO L’ASSENZA DI FEDERER AGLI AUSTRALIAN OPEN? ROGER COME UNO SCOLARO CHE NON HA STUDIATO GIUSTIFICA IL FORFAIT CON I CLASSICI MOTIVI FAMILIARI. LA MOGLIE MIRKA, QUELLA CHE PORTA I PANTALONI IN CASA, NON SE LA SENTE DI STARE 14 GIORNI IN UNA STANZA PER LA QUARANTENA. IN REALTA’ LO SVIZZERO, TORMENTATO DAI GUAI FISICI, NON HA FRETTA. L’OBIETTIVO E’ UNO SOLO: SALUTARE IL TENNIS CON L’ORO OLIMPICO A TOKYO….