Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

Ci sono tendenze a volte inspiegabili nel successo o meno di uno sport in televisione. Per esempio, abbiamo capito che il tennis in Italia funziona solo se ci sono grandi campioni nazionali. L’età dell’oro ci fu infatti con i successi di Adriano Panatta e l’epopea della Coppa Davis da metà anni 70 a inizio anni 80. Poi racchette e palline divennero una passione di nicchia, fino alla attuale ri-esplosione mainstream con Jannik Sinner. […]

Il ciclismo, che sarebbe lo sport popolare per antonomasia, vive a sua volta una fase particolare: in Italia, da qualche anno, non ci sono più talenti, né per le corse in linea, né per i grandi giri. C’è, invece, un campionissimo che vince ovunque, ma è sloveno: Tadej Pogacar. L’organizzazione del Giro d’Italia ha fatto davvero un colpaccio nell’ingaggiarlo per l’edizione 2024. Ma il dominio incontrastato di Pogacar, sin da subito in maglia rosa, ha tolto immediatamente interesse alla competizione.

Il Giro 2024 è passato sugli schermi di Rai 2 quasi nell’indifferenza generale, superando i due milioni di ascolti medi solo nella 20esima tappa. La gara, su Rai 2, ha quindi chiuso con una media complessiva di 1,36 milioni di telespettatori (tra Giro in diretta e Giro all’arrivo), in calo di 300 mila unità (-16%) rispetto alle edizioni pre-Covid del 2018 (1,61 milioni di telespettatori medi) e 2019 (1,64 milioni), e confermando, invece, il dato delle edizioni post-Covid del 2022 (1,37 milioni) e del 2023 (1,32 milioni).

Il parametro della reach (i contatti), ovvero gli individui che hanno visto almeno un minuto del programma, presenta anch’esso un andamento negativo: 4,3 milioni medi nella edizione del Giro d’Italia 2024 rispetto ai 4,97 milioni del 2019 (-13,5%), e ai 4,62 milioni del Giro dello scorso anno (-7%). Poco interessante, da un punto di vista pubblicitario, pure il profilo dei telespettatori del Giro d’Italia su Rai 2: chi guarda il «Giro all’arrivo», ovvero, più o meno, l’ultima ora di gara, è infatti piuttosto anziano, con una età media che avvicina e spesso supera i 70 anni.

Tanto per dare qualche numero, l’edizione 2024 ha avuto due tappe con una età media dei telespettatori superiore ai 71 anni, altre due tappe con età media oltre i 70 anni, e altre quattro con pubblico over 69. Nel 2023 nessuna tappa aveva avuto medie over 70, e rispetto alla edizione 2018, come da tabella in pagina, c’è un invecchiamento del target di tre anni, dai 65 anni del 2018 ai 68,2 anni medi del 2024.

