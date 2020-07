COSA STA SUCCENDENDO TRA LA ROMA E ZANIOLO? – DOPO AVERLO MORTIFICATO IN TV, FONSECA LO ESCLUDE PER LA GARA CON LA SPAL: “NON GIOCA PERCHÉ È INFORTUNATO”, MA DOPO L’ALLENAMENTO CAMBIA IDEA: “STA MEGLIO, VIENE CON NOI. NON C’È ALCUN PROBLEMA CON ZANIOLO”. LUI SCRIVE SUI SOCIAL: “IL RUMORE PIU’ FORTE E’ IL SILENZIO DI CHI NON RISPONDE”

Da www.corrieredellosport.it

zaniolo 6 foto mezzelani gmt006

Non sappiamo se abbia alzato la voce, perché per una volta siamo stati obbligati a leggerlo e basta. Quel che è certo è che Paulo Fonseca non sia contento del can can mediatico sollevato dal caso Zaniolo, al quale ha contribuito con il rimprovero televisivo successivo a Roma-Verona per poi spegnerlo con un incontro privato, a Trigoria, all’indomani della partita.

Zaniolo ha fatto discutere anche ieri, con una esclusione che in serata è diventata convocazione. «Non ce la fa a venire con noi - ha spiegato l’allenatore al sito della Roma - perché è infortunato. Veramente infortunato. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere.

ZANIOLO 1

Non c’è alcun problema con Zaniolo: se ho detto che ho parlato con lui e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema lo dico». Più tardi, dopo l’allenamento, la curiosa rettifica: «Nicolò ha dato buone risposte e siccome si è fermato Ünder, lo portiamo a Ferrara».

zaniolo 1 foto mezzelani gmt008

fonseca

ZANIOLO 2 zaniolo 5 foto mezzelani gmt005 zaniolo 4 foto mezzelani gmt004 zaniolo 3 foto mezzelani gmt003 ZANIOLO MAMMA