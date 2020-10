IL COVID NEL PALLONE - RINVIATA GENOA-TORINO, LA DECISIONE DELLA LEGA SERIE A - LA PARTITA NON VERRÀ DISPUTATA DOPO LA POSITIVITÀ AL CORONAVIRUS DI 15 (11 GIOCATORI E 4 NELLO STAFF) PERSONE NEL CLUB ROSSOBLÙ – ORA PER I CLUB ARRIVA IL JOLLY: CON ALMENO 10 POSITIVI NELL’ARCO DI UNA SETTIMANA POSSONO CHIEDERE IL RINVIO DEL MATCH…

Da www.corrieredellosport.it

La Lega di Serie A ha deciso: Genoa-Torino è rinviata. La partita era in programma per sabato 3 ottobre alle 18, ma dopo i 15 positivi al Coronavirus nella rosa rossoblù emersi dopo la partita giocata contro il Napoli si è deciso di non disputare il match di campionato contro i granata.

genoa torino

Rinvio Genoa-Torino, spunta il bonus

Il protocollo prevede che si applichi la norma Uefa, ma da adesso le società potranno - una sola volta nella stagione - giocarsi un bonus: con almeno 10 positivi nell’arco di una settimana possono chiedere il rinvio. Quindi il Genoa ha speso il suo bonus per la partita di sabato contro il Torino. 0-3 a tavolino invece per chi non si presenta.