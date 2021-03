CR7, LICENZA DI UCCIDERE – L’ENTRATA KILLER DI RONALDO SUL PORTIERE DEL CAGLIARI, CRAGNO, SCATENA UN PANDEMONIO. PER L’EX ARBITRO CASARIN NON ERA DA ROSSO. PER UN ALTRO EX DIRETTORE DI GARA, LUCA MARELLI, IL PORTOGHESE DOVEVA ESSERE ESPULSO. PERCHE’ IL VAR NON HA RICHIAMATO CALVARESE? ANCHE IN PARMA-ROMA IL VAR DI BELLO NON CORREGGE PICCININI, NELLE DECISIONI ASSUNTE IN OCCASIONE DI DUE FALLI DA RIGORE… - VIDEO

Da ilmessaggero.it

Bentornato, verrebbe da dire. Bentornato a Paolo Valeri, arbitro che sembrava essere perso nei suoi guai fisici e nella sua niuova prospettiva arbitrale, quella di varista. Il romano invece, in uno dei due match più importanti della giornata (Torino-Inter, sfida delicata essendo un testa-coda) ha dimostrato di avere ancora parecchio da dire, rispetto a tanti altri altri arbitri che continuano a non decollare.

Valeri ha fischiato giustamente un calcio di rigore a favore dell’Intrer (il fallo su Lautaro c’è tutto) e convalidato il pari del Toro, nonostante gli interisti protestassero per un presunto fallo su Barella, che in realtà viene colpito dal compagno di squadra Skriniar. Al di là delle due decisioni, Valeri ha mostrato sicurezza, corsa e sfoggiato anche qualche sorriso, cosa che in campo gli capita di rado.

Ha poco da sorridere, invece, Calvarese che commette un grave errore (di sudditanza?) nei confronti di Ronaldo. CR7 doveva essere espulso per il fallo (imprudente e pericoloso per l’incolumità dell’avversario) a gamba alzata sul volto di Cragno in uscita. Il teramano si limita al giallo, ma il Var (sempre più silente ahinoi...) non lo richiama per far cambiare colore al cartellino.

Anche in Parma-Roma il Var Di Bello (che aveva già fatto infuriare la Roma poco tempo fa) non corregge Piccinini, nelle decisioni assunte in occasione di due falli da rigore, valutati con pesi differenti.

A protestare è la Roma, che non si è vista assegnare un calcio di rigore per un intervento in area di Hernani che colpisce Pellegrini sul piede mentre sta calciando. Piccinini non interviene e con lui il Var, che guarda caso è quel Di Bello. Piccinini non usa invece lo stesso metro di giudizio sul fallo commesso da Ibanez su Pellè (anche qui il difensore nel tentativo di contendere il pallone, che viene toccato dal brasiliano, colpisce anche il piede dell’attaccante). Difficile non vedere analogie tra i due falli e, dunque, difficile è capire perché Piccinini (e il Var che è sempre più silente, ahinoi...) abbia usato due pesi e due misure.

Big match a Fabrizio Pasqua, con un finale complicato quando va a rivedere (richiamato da Mazzoleni) un fallo di Bakayoko su Theo Hernandez in area: il tocco c’è ma l’arbitro non lo considera tale da giustificare il calcio di rigore. L’arbitro cade più volte (sbaglia scarpini?) e riporta un leggero infortunio al ginocchio.

FALLO KILLER DI CR7 SU CRAGNO. POI IL GESTO CHE FARÀ DISCUTERE

Marco Gentile per ilgiornale.it

Cristiano Ronaldo è tornato a segnare dopo la notte terribile che ha sancito l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto.

Il fuoriclasse bianconero ha realizzato una sontuosa tripletta, nel primo tempo, contro il Cagliari di Semplici ma sullo 0-1 in favore della squadra di Andrea Pirlo c'è stato un episodio destinato a far discutere. L'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United ha commesso infatti un intervento pericoloso, con la gamba molto alta, nei confronti del portiere Alessio Cragno che ha avuto la peggio.

Intervento pericoloso

Il portoghese infatti nel tentativo di anticipare Alessio Cragno è intervenuto lo stesso con il piede molto alto colpendo al volto il numero uno dei sardi rimasto stordito a terra con il sangue a scorrere copioso dal mento:

Sui social gli utenti si sono scatenati sull'intervento ritenuto killer dal 36enne portoghese: "Che il portoghese doveva essere espulso si può dire????" e ancora:"Il mancato rosso a #Ronaldo è oggettivamente incredibile. Penso che la #Juventus avrebbe vinto anche in 10 vs 11 ma la sostanza non cambia. Silenzio del #Var inconcepibile. Dal punto di vista tecnico invece mi aspettavo una grande reazione da CR7" e "Sanchez ha preso il secondo giallo per una simulazione Ibra per un fallo a centro campo lui per questo intervento sul portiere, ha preso un misero giallo. Eh ma siuuuu".

Anche l'ex arbitro Luca Marelli a Tutti Convocati si è espresso sulla mancata espulsione di Cristiano Ronaldo: "Giusto fischiare il rigore per la #Juventus senza sanzione disciplinare per #Cragno. Espulsione per CR7? E' rosso, è la classica fattispecie del grave fallo di gioco. Il suo intervento pur non essendo volontario, rientra nella categoria. Male il VAR".

Esultanza polemica

L'ex attaccante del Real Madrid ha ricevuto diverse critiche in settimana per la sua prestazione da incubo contro il Porto in Champions League con i media italiani ed esteri che non l'hanno affatto risparmiato. L'attaccante della Juventus una volta realizzato il 3-0 ha esultato in maniera polemica andando verso la telecamera portandosi il dito all'orecchio come a dire: "Cosa avete detto?"

