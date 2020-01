È TUTTO NORMALE? - DANDOLO: FABRIZIO CORONA, USCITO DAL CARCERE PER UNA GRAVE PATOLOGIA E PER SCONTARE LA PENA IN UNA CASA DI CURA, SU INSTAGRAM ANNUNCIA CHE LA ATENA SRL RAPPRESENTA TONY COLOMBO E TINA RISPOLI NELLA LORO PARTECIPAZIONE A ''NON È L'ARENA'' NONCHÉ NINA MORIC DALLA D'URSO - I DUE SONO STATI PAGATI? E CORONA, DOPO TUTTE LE VICISSITUDINI, COSA C'ENTRA COI REUCCI NEOMELODICI DALLE SCOMODE AMICIZIE? - LA7 E FREMANTLE (''NON E' L'ARENA'') A DAGOSPIA: I DUE SONO IN TRASMISSIONE A TITOLO GRATUITO