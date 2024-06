26 giu 2024 13:38

DAGONEWS! COME HA FATTO LA ROMA A PERDERE RICCARDO CALAFIORI CHE HA TRASCORSO A TRIGORIA BEN 11 ANNI NEL SETTORE GIOVANILE? A DIFFERENZA DI QUELLO CHE SCRIVONO I GIORNALONI NON FU MOURINHO A BOCCIARE IL DIFENSORE. C’E’ LA MANO DELL'EX GM TIAGO PINTO CHE QUANDO LO DIEDE IN PRESTITO AL BASILEA NON INSERI’, NONOSTANTE LE SOLLECITAZIONI DI MOU, UN DIRITTO DI “RECOMPRA” IN CAPO AL CLUB GIALLOROSSO PERCHÉ… - VIDEO