DAZN SCENDE IN CAMPO CON AMBROSINI E BARZAGLI A FIANCO DI DILETTA LEOTTA - PRESENTATA LA FORMAZIONE 2021/22: FRA I PRESENTATORI SI AGGIUNGONO MARCO CATTANEO E GIORGIA ROSSI. NEL GRUPPO DEGLI EX CALCIATORI ANCHE MONTOLIVO E PAZZINI. PER LE TELECRONACHE RESTA PARDO MENTRE LASCIA CALLEGARI (CHE COMMENTERÀ CHAMPIONS E COPPA ITALIA SU MEDIASET). DOVE ANDRA’ ADANI?

Daniele Sparisci per corriere.it

diletta leotta dazn

Valzer sfrenato nel mercato dei commentatori televisivi. Dazn, dopo aver presentato gli abbonamenti per la serie A 2021-2022, svela la squadra. A Milano sul palco apre Diletta Leotta insieme a Marco Cattaneo, appena arrivato da Sky. Stavolta il servizio in streaming trasmette dieci partite su dieci per ogni giornata (delle quali 3 anche su Sky) e lo staff andava rinforzato.

«Siamo a un punto di svolta – spiega Veronica Diquattro, a.d. di Dazn per Italia e Spagna —, abbiamo l’opportunità di guidare un cambiamento nell’industria sportiva, come è successo prima ad altri settori fra i quali la musica. Siamo convinti che con il calcio accelereremo il processo digitalizzazione». Nel giorno del lancio arriva la notizia dell’apertura di un’istruttoria da parte del Antitrust sull’accordo fra Dazn e Tim. Di Quattro: «Siamo tranquilli e lo dimostreremo, risponderemo a tutte le domande convinti di aver sempre operato regolarmente».

DILETTA LEOTTA DAZN

Tornando alla squadra di opinionisti e giornalisti, dopo il passaggio di Giorgia Rossi da Mediaset si aggiungono altri nomi importanti: ex calciatori come Riccardo Montolivo, Alessandro Matri, Simone Tiribocchi, Massimo Ambrosini, Giampaolo Pazzini. La «rosa» viene introdotta da un annuncio di Bruno Pizzul, ci sono anche l’ex allenatore di Vicenza, Udinese e Palermo, Francesco Guidolin, e Andrea Barzagli, ex Juve, che aveva abbandonato lo staff tecnico della società bianconera l’anno scorso.

Per le telecronache resta Pierluigi Pardo, mentre lascia Massimo Callegari che commenterà Champions e Coppa Italia su Mediaset. Novità anche nei contenuti con docu-serie, come «C’era una porta» di Cattaneo, una serie dedicata alle bambine allo stadio, e un’altra, «Fedi», sulle città come luoghi del tifo.

