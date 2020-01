DE LIGT IMPERFETTO: 75 MILIONI PER FARE PANCHINA – IL 20ENNE OLANDESE ALLA QUINTA PANCHINA CONSECUTIVA E’ UN CASO TRA COLPI DI MANI, PRESTAZIONI OPACHE E CONTINUI INFORTUNI – AL SUO POSTO GIOCA IN PIANTA STABILE DEMIRAL (PAGATO 4 VOLTE MENO) – SARRI GARANTISCE CHE DIVENTERA’ IL MIGLIOR DIFENSORE AL MONDO MA L'INVESTIMENTO (HA UN CONTRATTO DA 12 MILIONI NETTI A STAGIONE) PESA SUL BILANCIO DELLA JUVE…

de ligt

Stefano F. Brambilla per Libero Quotidiano

La Juventus trionfa a Torino contro il Cagliari (4-0), ma a far riflettere è ancora l' assenza di De Ligt (5 panchine consecutive), sostituito anche nel match contro i sardi dall' ormai irremovibile Demiral.

Vincitore del premio Kopa a fine 2019 (trofeo che premia il miglior Under 21 al mondo), il difensore ex Ajax sta faticando più del previsto ad adattarsi all' ambiente bianconero: tra colpi di mano involontari, prestazioni opache e continui infortuni, De Ligt sta perdendo posizioni nella scacchiera tattica di Maurizio Sarri che, per ovvie ragioni, si è visto obbligato a sostituirlo con Demiral, aggressivo difensore centrale acquistato per 18 milioni dal Sassuolo la scorsa estate.

de ligt foto mezzelani gmt030

Il tecnico ex Napoli non ha però dubbi sul talento del 20enne olandese: «Sono sicuro che De Ligt diventerà il migliore difensore al mondo, ma in questo momento Demiral sta benissimo e mi sembra giusto sfruttare questo suo stato di grazia».

Pezzo pregiato della premiata scuderia di campioni firmata Raiola, De Ligt rappresenta anche uno degli investimenti più onerosi della Juventus: i bianconeri lo hanno acquistato a giugno per 75 milioni, offrendogli subito un contratto da 12 milioni netti a stagione per bruciare la concorrenza. Troppi soldi per un ragazzo che, finora, ha trasformato in oro solo la panchina della Juve?

matthijs de ligt foto mezzelani gmt029 de ligt de ligt de ligt de ligt 1 de ligt 99 de ligt de ligt de ligt de ligt de ligt 6