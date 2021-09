IL CHIP È MIO E ME LO PRODUCO IO - LA MOSSA DI GOOGLE CONTRO LA CARENZA DEI MICRO PROCESSORI: LI FABBRICHERÀ IN CASA - IL MODELLO DI RIFERIMENTO È APPLE, CHE USA I SUI SUOI SEMICONDUTTORI FIN DALLA QUARTA GENERAZIONE DI IPHONE - ANCHE AMAZON, FACEBOOK, MICROSOFT, TESLA E LE CINESI BAIDU E ALIBABA GROUP HOLDING STANNO METTENDO IN CANTIERE SOLUZIONI INTERNE PER PRODOTTI E SERVIZI CLOUD...