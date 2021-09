IL DERBY NEL CENTRODESTRA TRA SALVINI E MELONI NON FINISCE PIU’ – VITTORIO FELTRI (CAPOLISTA DI FRATELLI D’ITALIA ALLE COMUNALI A MILANO) SI DICE INNAMORATO DELLA "DUCETTA" E PROVOCA IL CAPITONE: “LA MIA SPERANZA È CHE FRATELLI D'ITALIA PRENDA UN VOTO IN PIÙ DI SALVINI" – LA RISPOSTA DEL "CAPITONE": "IO MI AUGURO CHE LUCA BERNARDO PRENDA UN VOTO IN PIÙ DI BEPPE SALA, LA COMPETIZIONE INTERNA MI INTERESSA POCO, PERCHÉ POI TANTO SO CHE…"

Da “Libero quotidiano”

«La mia speranza è che Fratelli d'Italia prenda un voto in più di Salvini». A dirlo è il capolista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni per il Comune di Milano, Vittorio Feltri, in occasione della presentazione della lista che alle Amministrative di ottobre sosterrà Luca Bernardo.

Il direttore editoriale di Libero, inoltre, ha voluto fare pubblicamente una dichiarazione d'amore alla sua leader, Giorgia Meloni, dicendo: «Sono innamorato di Giorgia che mi ha sedotto negli ultimi anni». «Se Feltri si augura questo, lasciamoglielo. Io mi auguro che Luca Bernardo prenda un voto in più di Beppe Sala, la competizione interna mi interessa poco, perché poi tanto so che finisce in maniera diversa da quello che dice Feltri», ha replicato il capo della Lega, Matteo Salvini.

«Io spero che Bernardo e il centrodestra prendano un voto in più della sinistra. Per me l'avversario non è in squadra», afferma l'ex ministro dell'Interno, «non è il mio alleato, ma è il Pd». Sul fatto che il Carroccio sarà il primo partito Salvini si è detto «molto fiducioso».

