27 ott 2024 20:07

IL DERBY D’ITALIA PIU’ PAZZO DA SEMPRE! A SAN SIRO TRA INTER E JUVE FINISCE 4-4. E CONTE GODE! I BIANCONERI RIPRENDONO I NERAZZURRI CON UNA DOPPIETTA DI YILDIZ NEL FINALE DOPO CHE L'INTER ERA ANDATA SUL 4-2 (CON DUE RIGORI FISCHIATI ALLA SQUADRA DI INZAGHI). MA L'HANNO BUTTATA LAUTARO&CO CHE HANNO PRESO 2 GOL IN CONTROPIEDE – CARESSA, CHE CHIEDEVA SPETTACOLO E NON UNO SCIALBO ZERO A ZERO, E' STATO ACCONTENTATO. MA A GODERE E’ SOPRATTUTTO IL NAPOLI CHE ALLUNGA IN CLASSIFICA A + 4 SULL’INTER - THIAGO MOTTA URLA A GATTI A BORDOCAMPO: "DOVE VAI? TI STO PARLANDO!"