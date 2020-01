UN DIAVOLO PER CAPELLO – DOPO LE BORDATE A ZANIOLO E A CR7, DON FABIO NON RISPARMIA UNA STOCCATA A CONTE SUL GIOCO DELL’INTER - LA REPLICA A MUSO DURO DEL TECNICO SALENTINO: "MA QUALE CONTROPIEDE, IN POSSESSO PALLA SAPPIAMO SEMPRE COSA FARE" - CAPELLO: "VUOI CHE DICA RIPARTENZE? IO SONO ANTICO...” - VIDEO

L'Inter ha battuto 3-1 il Napoli espugnando il San Paolo per la prima volta da ottobre 1997. Lo ha fatto con la doppietta di Romelu Lukaku e il gol conclusivo di Lautaro Martinez. Antonio Conte rimane così attaccato alla Juventus e può gioire per l'ottava vittoria in nove trasferte stagionali. Nel consueto post-partita su Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha avuto un diverbio abbastanza acceso con Fabio Capello, non gradendo le affermazioni di quest'ultimo, secondo cui l'Inter vince perché è brava a sfruttare il contropiede.

La replica stizzita di Conte non si è fatta attendere: "Mister ma di cosa stiamo parlando? Quali contropiedi? In possesso palla sappiamo sempre cosa fare, giochiamo a memoria. Menomale che gli avversari ci temono più di chi vede le partite, sento delle assurdità". Allora Capello ha provato a spiegarsi: "Vuoi che dica ripartenze? Io sono antico, siete messi bene a livello difensivo e poi negli spazi siete devastanti. "Ma quali spazi - ha replicato ancora l'allenatore dell'Inter - non siamo una squadra che si difende e riparte. Pressiamo alti e cerchiamo di avere noi il controllo del gioco". Diciamo che Capello in questa stagione non è nuovo a farla fuori dal vaso: prima se l'era presa con Nicolò Zaniolo (che è esploso a suon di gol e prestazioni), poi con Cristiano Ronaldo accusato di non riuscire a fare più un dribbling (da allora il portoghese sta segnando sempre), adesso lo scontro con Conte.