DIETROFRONT: CARLO ANCELOTTI E IL REAL MADRID SMENTISCONO DI VOLER DISERTARE IL MONDIALE PER CLUB! - DOPO LE PAROLE DI CARLETTO RIPORTATE DAL "GIORNALE" ("LA FIFA SE LO SCORDI! IL REAL NON PARTECIPERA' A QUEL TORNEO. UNA SOLA PARTITA DEL REAL VALE 20 MILIONI E LA FIFA VUOLE DARCI QUELLA CIFRA PER TUTTA LA COMPETIZIONE"), IL TECNICO HA FATTO MARCIA INDIETRO CON UN TWEET: "LE MIE PAROLE SONO STATE INTERPRETATE MALE..."

En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para… — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 10, 2024

1. REAL MADRID, "ANDREMO AL MONDIALE PER CLUB DELLA FIFA"

carlo ancelotti

(ANSA) - Il Real Madrid parteciperà al Mondiale per Club della Fifa. Il club ha pubblicato un comunicato con il quale ha, di fatto, smentito le parole con le quali, in un'intervista, l'allenatore, Carlo Ancelotti, aveva escluso una partecipazione dei blancos. "Il Real Madrid comunica che in nessun momento ha parlato della propria partecipazione nel nuovo Mondiale per Club che organizza la Fifa nella stagione 2024-25. Pertanto, il club disputerà come previsto questa competizione ufficiale che affronteremo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per tornare a far sognare i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo con un nuovo titolo".

carlo ancelotti 9

2. ANCELOTTI, MIE PAROLE SU MONDIALE CLUB MALE INTERPRETATE

(ANSA) - "Nella mia intervista con 'Il Giornale', le mie parole in merito al Mondiale per Club della Fifa non sono state come desideravo. Nulla è più lontano dai miei interessi che rifiutare la possibilità di disputare un torneo che considero possa essere una grande opportunità per continuare a vincere grandi titoli con il Real Madrid". Lo ha scritto Carlo Ancelotti sul suo profilo X.

Da www.ilnapolista.it

carlo ancelotti 6

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti intervistato da Il Giornale ripercorre le tappe della sua carriera più significative.

La sua è una giovinezza matura…

«Ho avuto la fortuna di vivere e crescere in un ambiente sereno, in famiglia non giravano i soldi ma l’atmosfera era sempre tranquilla. Non c’erano litigi, rare discussioni. Andavo a messa a piedi accompagnato da mio nonno, poi lui passava in pasticceria a comprare i dolci, quindi c’era il pranzo. Questa è stata la mia infanzia».

CARLO ANCELOTTI GIANNI INFANTINO

Nostalgia del passato?

«Erano anni belli, per imparare a conoscere la vita. Mi prese la Roma versando una cifra importante, mi presentai sparando una richiesta di 100 milioni di ingaggio. Ma loro mi dissero che ero matto! Non firmai, c’era l’Aventino. Giorni caldi e tenaci, poi alla fine trovammo l’accordo di 20 milioni lordi. Da adolescente avevo la passione per i giornalini di cow boys, ma in testa avevo solo il calcio e Mazzola era il mio idolo. Mio cugino di ritorno da Milano mi regalò la sua maglietta dell’Inter e allora diventai tifoso nerazzurro».

Non si è fatto mancare nulla poi…

carlo ancelotti 5

«Basta fare l’elenco dei presidenti: Ceresini, Tanzi, Viola, Gianni e Umberto Agnelli, Berlusconi, Abramovich, Rummenigge, Hoeness, Al Khelaifi, Vichai, Aurelio e Florentino. Un giorno dovrò scrivere un libro, “io e i miei presidenti”. Con tutti ho avuto un ottimo rapporto. Esoneri? Quando si incrinano i rapporti, non quelli umani ma quelli professionali, è meglio lasciarsi senza polemiche e litigi».

L’ossessione non le è mai riguardata:

«Conservo la passione, mi porto dietro l’equilibrio, da sempre. Ho superato dei momenti negativi, dopo l’esperienza con l’Everton ero uscito dai radar, mi davano del bollito, ormai vecchio. A Napoli lo stesso».

carlo ancelotti 3

Madrid la terra della seconda giovinezza…

«Madrid è speciale. Il Milan è nel mio cuore, mentre il Real è il Real. Qui c’è il rispetto della storia, tutti i calciatori del passato sono presenti nelle fotografie del centro sportivo».

carlo ancelotti 2

Venerdì partirà l’Europeo. Cosa ci dice dell’Italia?

«Credo sia mancato il ricambio generazionale dopo la vittoria dell’ultima edizione. Non so davvero quali possano essere le nostre possibilità».

Poi tornerà la Liga, Champions e Mondiale per club…

«La Fifa se lo scorda! Calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una sola partita del Real vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la competizione. Come noi, altri club rifiuteranno l’invito».

