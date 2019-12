Diletta Leotta umiliata dal capitano. https://t.co/64m074oDkU — Lando (@Lando9229) 2 dicembre 2019

LA LETTERA DI SCUSE A DILETTA LEOTTA

Gli organizzatori del Gran Galà del Calcio si scusano con la conduttrice della serata Diletta Leotta per l’imprecisione involontaria di uno degli autori in merito alla premiazione del Miglior Portiere, Samir Handanovic (F.C. Internazionale).

Rinnoviamo i nostri più sentiti complimenti a Diletta per la conduzione, la professionalità dimostrata e per come ha saputo gestire in modo brillante questo refuso.

DEMA4 srl

Da www.fcinter1908.it

diletta leotta

Per la terza volta in carriera Samir Handanovic (2011 e 2013) è entrato a far parte della top 11 della Serie A come miglior portiere al Gran Galà del calcio, giunto alla nona edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. A presentare l’evento c’era Diletta Leotta protagonista di una gaffe proprio nei confronti del portiere nerazzurro.

Quando Handanovic è salito sul palco per ritirare il premio, la giornalista ha accolto con queste parole il portiere: “Questa per te è la prima volta su questo palco. Quanto è importante ricevere questo premio?“. Handanovic però ha corretto subito la Leotta: “È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso“.

CATERINA COLLOVATI

Da areanapoli.it

leotta handanovic

Ci risiamo. Ancora una volta, Caterina Collovati si è scagliata contro Diletta Leotta. E lo ha fatto attraverso un post pubblicato sui social network a seguito delle premiazioni per i migliori calciatori dello scorso campionato di Serie A: "Samir Handanovic, martedì sera, è stato premiato da Diletta Leotta al Gala’ del Calcio. Il fortissimo portiere dell’Inter per la terza volta risulta vincitore della top 11 come miglior giocatore nel suo ruolo", ha scritto la moglie di Fulvio Collovati, per anticipare il tema della sua critica.

leotta handanovic

"La bella e procace Diletta - ha aggiunto la Collovati - che da anni funge da giornalista sportiva con microfono e domande ai protagonisti della domenica, si rivolge al portiere e dice testuale: “la tua prima volta sul palco.” Handanovic , da uomo intelligente, è uno dei pochi calciatori a non cadere inerte davanti al décolleté della Leotta, la corregge e risponde : “è la terza volta “ e aggiunge poi “ vedo che non sei informata.” Il bravo Handanovic ha colto nel segno.

caterina collovati

Alla bella Diletta non importa prepararsi , quel che conta son le forme, quelle si, preparate ad hoc. In quello è la numero uno. Attenzione però a sottolinearlo troppo perché altrimenti sei sessista".

diletta leotta 17 fulvio caterina collovati diletta leotta 12 fulvio caterina collovati fulvio e caterina collovati diletta leotta foto mezzelani gmt11 diletta leotta diletta leotta caterina collovati diletta leotta foto mezzelani gmt8 diletta leotta Diletta Leotta Foto Mezzelani GMT3 diletta leotta foto mezzelani gmt4 diletta leotta