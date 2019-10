SPROFONDO ROSSONERO - UN BUCO DI 156 MILIONI: È IL PEGGIORE BILANCIO DELLA STORIA DEL MILAN - IN DUE ANNI I ROSSONERI HANNO PERSO QUASI 290 MILIONI € – A GENNAIO SI DOVRA’ PROCEDERE A QUALCHE CESSIONE: SUSO E DONNARUMMA IN BILICO ROMAGNOLI E PAQUETÀ PIÙ FACILI DA PIAZZARE. MA LA SOCIETA' SMENTISCE: NON SONO IN PROGRAMMA CESSIONI - COME FA UNA SOCIETÀ IN ROSSO A FINANZIARE UN PROGETTO DA 1,2 MLD PER IL NUOVO STADIO E IL QUARTIERE ADIACENTE?