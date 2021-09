25 set 2021 17:18

DINASTIA MALDINI – IL MILAN SUPERA LO SPEZIA: GOL STORICO AL DEBUTTO PER DANIEL MALDINI! IL FIGLIO E NIPOTE D'ARTE REALIZZA CON UN GRANDE STACCO DI TESTA LA RETE CHE SBLOCCA LA PARTITA AD INIZIO RIPRESA, POI BRAHIM DIAZ FA VOLARE PIOLI MOMENTANEAMENTE IN TESTA ALLA CLASSIFICA. PRODOTTO DEL SETTORE GIOVANILE ROSSONERO, DANIEL MALDINI NON E' STATO CEDUTO IN PRESTITO (A DIFFERENZA DI COLOMBO E DI ALTRI TALENTI DEL DIAVOLO): PER LUI UNA RETE IN A 4927 GIORNI DOPO...