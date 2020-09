DINASTY A SAN SIRO – STASERA LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE TRA IL MILAN E I NORVEGESI DEL BODOE/GLIMT, CHE ARRIVANO DAL CIRCOLO POLARE ARTICO, È UNA SFIDA TRA DINASTIE - AI TRE MALDINI ROSSONERI RISPONDONO I SEI BERG: DA 50 ANNI CE N'È ALMENO UNO NEL BODOE/GLIMT – UNA SAGA NORDICA: TRAGICA LA PARABOLA DI ARILD, IL CUI TALENTO CRISTALLINO SI È INFRANTO CONTRO UNA FRAGILITÀ, FISICA E MENTALE, CHE LO HA COSTRETTO AL RITIRO IN GIOVANE ETÀ...

Alec Cordolcini per il Giornale

A quasi due anni dalla cinquina ai lussemburghesi del Dudelange, la San Siro rossonera torna a vivere una notte europea. Gli avversari del Milan, i norvegesi del Bodoe/Glimt, arrivano dal Circolo Polare Artico, per giocarsi in partita secca l'accesso ai play-off di Europa League. Due squadre, Milan e Bodoe/Glimt, accomunate da una dinastia calcistica.

La famiglia Maldini la conosciamo tutti: dopo Cesare e Paolo adesso c'è Daniel, attaccante classe 1998 che, a differenza del fratello Christian, non si è fermato alla Primavera del Milan ma è entrato nel giro della prima squadra. Lunedì infatti c'era anche lui nella lista dei convocati da mister Pioli per la prima di campionato contro il Bologna, e sarà nel gruppo anche per l'Europa League.

Se il Milan ha la dinastia dei Maldini, il Bodoe/Glimt risponde con quella dei Berg. Sono dei Maldini al quadrato, i Berg, visto che l'attuale vice-capitano della squadra, il 22enne centrocampista Patrick Berg, è il sesto di famiglia a militare nella squadra norvegese. Sfogliare l'album della famiglia Berg significa anche ricostruire un pezzo di storia del calcio norvegese, fino agli '70 talmente settario da escludere le squadre della Norvegia del Nord dal campionato nazionale.

Ufficialmente per la scarsa competitività delle squadre, in realtà a causa del pregiudizio nei confronti degli abitanti del Nord-Norges, considerati a Oslo e dintorni dei rozzi selvaggi dai quali tenersi alla larga.

Uno di questi, Harald Dutte Berg, divenne però il giocatore norvegese più popolare in Europa. Eusebio lo definì «il più forte dilettante del mondo» e lui, con la maglia del Lyn Oslo, arrivò a un passo dall'eliminare il Barcellona nei quarti di finale di Coppa delle Coppe 1968-69.

Assieme al fratello Knut affrontò i blaugrana in un doppio confronto al Camp Nou, perché a febbraio le condizioni ambientali a Oslo erano proibitive e così i norvegesi dovettero giocare in trasferta anche la loro partita casalinga. 2-3 e 2-2 furono i risultati, con Berg eletto miglior giocatore del doppio confronto.

Tre dei figli di Harald Berg sono diventati calciatori e, come il padre e lo zio, hanno tutti indossato la maglia del Bodoe/Glimt. Il più famoso è Runar, visto anche in Italia per due anni con la maglia del Venezia: retrocessione dalla A nel 1999-2000, promozione dalla B la stagione successiva. Runar Berg è un'istituzione a Bodoe, non solo per il contributo in campo (con lui la squadra vinse nel 1993 la Coppa di Norvegia, a oggi il suo ultimo trofeo), ma anche per l'aiuto economico fornito al club nei momenti di difficoltà, una volta giocando gratis, altre volte attraverso donazioni.

Il fratello Ørjan, padre del citato Patrick, è invece il più titolato, avendo vinto 9 titoli nazionali con il Rosenborg. Oggi è il direttore sportivo del Bodoe/Glimt. Tragica invece la parabola di Arild, il cui talento cristallino si è infranto contro una fragilità, fisica e mentale, che lo ha costretto al ritiro in giovane età. Soffriva di Sindrome da Stanchezza Cronica, ma gli fu diagnosticata tardi. Si è tolto la vita a 43 anni. Gioca anche per lui Patrick, continuando quella che ormai, a Bodoe e dintorni, è diventata un'autentica saga.

