I DIRIGENTI DEL PSG SONO INFURIATI CON NEYMAR CHE E' ANDATO A VEDERE IL GRAN PREMIO DI MONTECARLO ANZICHÉ PARTECIPARE ALLA FESTA PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO - "O NEY", A METÀ MAGGIO, ERA VOLATO IN SPAGNA PER CELEBRARE I SUOI EX COMPAGNI DEL BARCELLONA PER LA VITTORIA DELLA LIGA - A QUESTO PUNTO, SEMBRA INEVITABILE UNA SUA PARTENZA IN ESTATE… - VIDEO

Neymar at the Monaco GP pic.twitter.com/TIzfi6EyS7 — Ney (@Neycromancer) May 28, 2023

Da www.ilnapolista.it

NEYMAR AL GRAN PREMIO DI MONTE CARLO

In Francia e, per essere precisi, a Parigi, qualsiasi cosa faccia Neymar non va mai bene. Certo il ragazzo di mette del suo se, invece che festeggiare la vittoria del campionato insieme ai compagni, preferisce lo spettacolo della Formula 1 a Monte Carlo.

L’Equipe rivela che all’interno del Psg hanno preso come una provocazione la sua presenza in F1 durante il Gp di Monte Carlo. Molto probabilmente questioni legate agli sponsor hanno portato Neymar nel Principato. Questo viaggio si aggiunge ad altri episodi già successi che il Psg non è più disposto a tollerare.

NEYMAR E TOM HOLLAND AL GRAN PREMIO DI MONTE CARLO

“La misurata reazione dell’entourage di Galtier contrasta con quella degli altri all’interno del club della capitale. Il Psg (Dopo il viaggio non autorizzato di Messi, ndr) intende essere ora più intransigente su questo tipo di situazioni“.

Su Neymar c’è anche un precedete, forse anche più grave. L’attaccante del Paris ha festeggiato lo scudetto del Barcellona a metà maggio:

NEYMAR AL GRAN PREMIO DI MONTE CARLO

“La serata di Neymar a Barcellona, per festeggiare lo scudetto spagnolo con gli ex compagni del Barça, era già stata poco apprezzata a metà maggio. Ma il club ha sottolineato che “Ney” era andato lì soprattutto, e come fa regolarmente, per visitare suo figlio e non per festeggiare il titolo. Questa volta niente scuse. Internamente, c’è chi descrive questa trasferta, di sabato, a Monaco, come una nuova provocazione da parte di un giocatore che nelle ultime settimane ha mostrato un relativo attaccamento alla sua società. Cosa c’è di più per rompere il legame già disteso tra le due parti? Questo non aiuterà a riportarlo indietro“.

Anche a Parigi si fa sempre più concreta l’ipotesi di addii pesanti. O’Ney per la prima volta da quando è al Psg ha aperto al suo trasferimento a determinate condizioni. Su di lui diverse voci lo accostano al Manchester United. L’Equipe rivela anche di una chiamata di Guardiola al brasiliano.

