Da fcinter1908.it

mentana inter 3

Alla fine del primo tempo l’Inter perdeva uno a zero e anche Enrico Mentana, giornalista notissimo e tifoso nerazzurro, si è fatto sentire con un post su Facebook: “Da molti anni non mi capitava di vedere un primo tempo dell’Inter così desolatamente brutto. Non deludente, non insufficiente, non mediocre. Peggio, vuoto. Magari la partita cambierà, ma non si può passare sotto silenzio un simile scempio”.