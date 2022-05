DJOKO, CANTO E RECITO - HA BALLATO COME MICHAEL JACKSON IN “THRILLER”, SI È FATTO BEFFE DI MARIA SHARAPOVA, DEI TIC DI RAFA NADAL E NON HA RISPARMIATO NEANCHE IL SUO AMICO FIORELLO – MA PERCHE’ DJOKOVIC NON FA PIU’ IMITAZIONI? LO HA SPIEGATO IL NUMERO 1 DEL MONDO DOPO LA VITTORIA CON WAWRINKA AGLI INTERNAZIONALI – “MI DEPILAI LE GAMBE PER IMITARE BRITNEY SPEARS, MIA MADRE RIMASE SCIOCCATA E…” – VIDEO STRACULT

Francesco Persili per Dagospia

Djoko, canto e recito. Ha ballato come Michael Jackson in “Thriller”, si è fatto beffe di Maria Sharapova, dei tic di Rafa Nadal e del rapper mancato Gael Monfils. Nel 2009 al secondo turno degli Internazionali è sceso in campo con parrucca e andatura claudicante per fare il verso al suo amico Fiorello. Ma perché Djokovic non fa più le imitazioni?

Il numero 1 del mondo lo ha spiegato ieri dopo aver lasciato 4 game in due set a “Stan the man” Wawrinka. “Al Players Show di Montecarlo mi sono divertito per 8 anni di fila. L’ultima volta ho avuto l’idea di imitare Britney Spears con i miei genitori, in prima fila. Avevo i pantaloncini, mi sono addirittura depilato le gambe per assomigliarle di più”.

Le mossettine con il culo, i balletti, Nole non si fece mancare nulla. “E mia madre rimase scioccata. Forse esagerai. Mi sono fermato per un po’. Comunque continuo a divertirmi ma lontano dalle telecamere". Nole, che oggi affronterà Auger-Aliassime, non esclude nuove gag sui tennisti: “Forse non devo fare cose estreme, però magari le tornerò a fare”. Numero 1 nel tennis e anche nello spettacolo, come ha certificato Fiorello: “Djokovic è un attore. Se non fosse professionista nel tennis, lo diventerebbe su un palcoscenico”

