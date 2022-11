DJOKOVIC E’ STATO DI PAROLA: AVEVA DETTO CHE VOLEVA ROMPERE IL CULO AI GIOVANI E A TORINO INIZIA ASFALTANDO TSITSIPAS (6-4; 7-6) SOTTO GLI OCCHI DEI “TIFOSI” ALLEGRI E STANKOVIC: L’APOLLO GRECO ABBANDONA I SOGNI DA NUMERO 1 – “HO TANTA VOGLIA DI VINCERE. SAPEVO CHE LUI AVEVA UN SERVIZIO MOLTO BUONO, MA IO ME LA CAVO CON LA RISPOSTA..." – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

Federica Cocchi per gazzetta.it

Un rullo compressore. Novak Djokovic fa presto e bene contro Stefanos Tsitsipas 6-4 7-6 e si sistema in vetta al girone rosso cancellando le speranze del greco di chiudere la stagione al numero 1 al mondo. Stefanos, che lo scorso anno aveva dovuto lasciare anzitempo Torino per correre in Svizzera ad operarsi al gomito destro, avrebbe potuto salire sulla vetta della classifica soltanto vincendo il torneo da imbattuto. Break in apertura per il Djoker che mantiene il vantaggio e conquista il primo set.

Decide il tie break del secondo set con due errori nei suoi turni di battuta che mandano Nole sul 4-1. Tsitsipas riesce a recuperare e riportarsi sul 5-4 ma è l'ex numero 1 a servire per il match e chiudere con un ace in un'ora e 37 minuti tra gli applausi, compresi quelli di Massimiliano Allegri, ospite del box di Djokovic. Prossimo impegno del serbo sarà giovedì contro Andrey Rublev che nel pomeriggio ha battuto Daniil Medvedev.

VOGLIA DI RIVALSA

Il serbo, vincitore di Wimbledon (ma senza punti), riuscito comunque a qualificarsi all'ottavo posto della Race senza usufruire della regola che permette ai vincitori Slam di qualificarsi alle Finals chiudendo la stagione tra i primi 20, è sicuramente il più motivato del gruppo.

Nole, fermato per gran parte del 2022 dalla decisione di non vaccinarsi contro il Covid, ha detto più volte di essersi sentito umiliato dall'esclusione, soprattutto dall'Australian Open, lo Slam che puntava a vincere per la decima volta. L'obiettivo di Djokovic è cancellare i brutti ricordi chiudendo con il titolo dei Maestri, il sesto della carriera, eguagliando Federer. "Grazie Italia per l'accoglienza, siete sempre nel mio cuore - dice in italiano il campione scatenando l'entusiasmo del Pala Alpitour -. Ho tanta voglia di vincere. Sapevo che lui aveva un servizio molto buono, ma io me la cavo con la risposta...".

