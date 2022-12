DOHA, CRIPTONITE DEI CRONISTI: TERZO GIORNALISTA MORTO DURANTE IL MONDIALE IN QATAR - DOPO LO STATUNITENSE GRANT WAHL E IL FOTOREPORTER QATARIOTA KHALID AL MISSLAM, SE NE VA ANCHE L’INGLESE ROGER PEARCE. AVEVA 65 ANNI E TRA 5 SETTIMANE SAREBBE ANDATO IN PENSIONE. IL FRATELLO DI GRANT WAHL ACCUSA: "MA QUALE MALORE. IN QATAR MIO FRATELLO È STATO UCCISO"

ROGER PEARCE

Da gazzetta.it

C’è un terzo giornalista morto in Qatar ad allungare la lista dei cronisti deceduti durante la copertura giornalistica del Mondiale in Qatar. Si tratta di Roger Pearce, direttore tecnico del canale inglese Itv Sport. La notizia della sua morte arriva dopo quelle dello statunitense Grant Wahl e del fotoreporter qatariota Khalid Al Misslam.

L’annuncio della morte, in realtà, risale al 21 novembre, appena prima di Galles-Usa, ma non aveva trovato grande spazio nelle cronache. “Abbiamo delle notizie molto tristi da portarvi da qui in Qatar - ha detto Mark Pougatch, il cronista della partita - Il nostro direttore tecnico, Roger Pearce, che era qui per imbarcarsi nella sua ottava Coppa del Mondo, è tristemente venuto a mancare”. Pearce, 65 anni, aveva iniziato la sua carriera come ingegnere presso l’emittente Grampian Tv e poi in altri canali della Itv come Tvs e Meridian, prima di occuparsi a tempo pieno di sport nel 2001, fino a diventarne il direttore tecnico nel 2008.

grant wahl 1

Come spiega Neil Stainsby, giornalista della BBC e amico personale di Pearce, tra 5 settimane sarebbe andato in pensione. “È davvero triste aver appreso della morte del mio amico ed ex collega di Itv Meridian, Roger Pearce - ha scritto Stainsby su Twitter -. È morto durante il suo ultimo incarico in Qatar prima della pensione tra 5 settimane”.

Khalid al-Misslam grant wahl 2