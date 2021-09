3 set 2021 19:33

DONNARUMMA? NO, DOLLARUMMA! ARRIGO SACCHI DURISSIMO SULL’ADDIO DI GIGIO AL MILAN: "IN LUI L'AVIDITÀ HA PREVALSO SULLA PROFESSIONALITÀ". IL PROFETA DI FUSIGNANO HA POI RICORDATO DUE GRANDI EX ROSSONERI, KAKÀ E SHEVCHENKO, CHE NON SI SONO PIÙ RIPETUTI AI LORO MIGLIORI LIVELLI UNA VOLTA LASCIATO IL MILAN (CHE GUFATA PER IL POVERO GIGIONE) – VIDEO