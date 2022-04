27 apr 2022 16:13

DOVE E' FINITO MAURITO? - IL QUOTIDIANO FRANCESE "LE PARISIEN" RACCONTA CHE IL PARIS SAINT GERMAIN SAREBBE PRONTO A SCARICARE ICARDI IN ESTATE - "TRA PROBLEMI PERSONALI E POCO TEMPO GIOCATO, QUELLA DI ICARDI AL PSG È LA STORIA DI UN GRAN PASTICCIO" - IN QUESTA STAGIONE L'ATTACCANTE ARGENTINO HA MESSO A SEGNO SOLO CINQUE RETI ED È STATO IMPIEGATO CON IL CONTAGOCCE. IN COMPENSO LA SUA STORIA CON CHINA SUAREZ HA FUROREGGIATO SUI SITI DI TUTTO IL MONDO...