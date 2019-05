DOVE E’ LA VICTORIA (ADAMS)? IN UN RESORT DI LUSSO IN GERMANIA A LOTTARE CONTRO L’ETA’, LE TOSSINE E LE RUGHE – E POI AVVERTE IL BISOGNO DI RIVELARE IL SEGRETO DELL'ETERNA GIOVINEZZA: “BEVO ACQUA DI LUNA PIENA” (MA CONTRO LE CORNA DI BECKHAM ANCORA NON HA TROVATO NESSUN RIMEDIO?)

Da www.ilmessaggero.it

victoria beckham

Ecco il segreto dell'eterna giovinezza di Victoria Beckham. L'ex Spice Girls, moglie di David Beckham, ha 44 anni ma la sua pelle non ha alcuna intenzione di cedere all'età. E così lei stessa, vera e propria icona della cura del corpo e della bellezza, ha svelato l'ultimo trattamento a cui si è sottoposta: «Bevo acqua di luna piena».

Per farlo ha scelto un resort di lusso in Germania, il Lanserhof Tegernsee. Un weekend per disintossicarsi da tossine e riprendere il cammino verso una forma perfetta. La bevanda scelta, come riportato da Page Six, si chiama Mondquelle della St. Leonhards Quellen.

È stata ribattezzata "acqua di luna piena" perché imbottigliata proprio in quei giorni direttamente dalla fonte di Bad Leonhardspfunzen. I benefici dovrebbe aiutare l'organismo a preservarsi in salute mantenendo la giovinezza della pelle.

victoria adams

Victoria Beckham ha condiviso su Instagram il suo soggiorno e ha mostrato questa "acqua di luna piena" nelle sue stories. Questa, per gli amanti, è la descrizione del prodotto che al suo interno sembra nascondere l'elisir della giovinezza: «Il fisico Max Planck ha scoperto che tutto risuona in questo universo in diverse frequenze - si legge nel sito ufficiale - Il pioniere della bio-risonanza Paul Schmidt ha compilato queste frequenze misurate in Hertz per il corpo umano, i suoi organi e stati mentali ed emotivi. Con le moderne apparecchiature di bio-risonanza, le nostre acque vengono regolarmente esaminate mirando le loro frequenze Hertz affinché donino il maggior beneficio possibile al corpo umano».

victoria adams victoria adams BECKHAM VICTORIA ADAMS victoria adams beckham victoria beckham david beckham