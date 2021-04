DRIN! DRIN! PARLA EVELINA CHRISTILLIN! - IRRESISTIBILE INTERVISTA PERCULANTE DI ANTONELLO CAPORALE ALLA "SIGNORA DEGLI AGNELLI": “DOBBIAMO AVERE UNA VISIONE DIACRONICA DEL FENOMENO JUVE - ANDREA AGNELLI CONTINUERA’ A FARE IL PRESIDENTE MA LA FIGURACCIA SULLA SUPERLEGA È STATA PLANETARIA” - "CONTE, RISPETTO AL NAIF LEGHISTA, E' LORD BRUMMEL"

Antonello Caporale per "il Fatto Quotidiano"

Non cucina, non stira, non lava.

Nossignore.

Juventina affluente ma attualmente a lutto.

La figura è stata purtroppo planetaria.

Enormemente contigua alla famiglia Agnelli.

Chi mi odiava o soltanto antipatizzava mi chiamava "la signora degli Agnelli", per segnalare la mia eccessiva familiarità e adombrare, come si usa, il favore immeritato. Le malelingue non hanno età, hanno invece tempo libero e svolgono ottimamente il loro compito. Le posso dire? Me ne sono sempre infischiata!

Ora di Evelina Christillin si parla come della futura presidente della Juventus. Assolutamente infondata la notizia e già plurismentita. Nessuno mi ha chiamata e se vuole la mia opinione penso che Andrea Agnelli continuerà nel ruolo.

Bah, tutto potrebbe cambiare.

Con la Juve è un amore infinito, inesauribile, totale. Ed è già un orgoglio il solo fatto di poter essere annoverata tra le possibilità. Non ha fondamento l'ipotesi ma fa immenso piacere per la stima che immagino la sostiene.

Anche dopo questa figura planetaria resta orgogliosa, sfacciatamente fan bianconera?

Anche ora.

Invece la moltitudine dei tifosi è senza guida e la fede vacilla. Il presidente della Lega Paolo Dal Pino non riesce nemmeno più a pronunciare il nome, figurarsi a fare il tifo a cui era abituato.

Beh, conta anche il fatto di essere stato sfiduciato, tra gli altri, dal presidente della Juve. Ma è un caro amico, e bravissimo. Vedrà che resisterà. La ruota gira, lo ricordi.

Dica una parola compassionevole al popolo bianconero addolorato e sfibrato

Dobbiamo avere una visione diacronica del fenomeno Juve. Resistere alle pulsioni del presente, alla figuraccia patita, all'impellenza di un giudizio e confortarci con la storia più che centenaria di questa grande squadra. È sempre stata in mano a una sola famiglia mentre le altre compagini sono barattoli che viaggiano tra gli Emirati, la Cina e fondi americani. La nostra è una storia vittoriosa, ineguagliata.

Christillin, lei parla già da presidente.

Ma che dice?

È membro della società affluente e decidente. E dunque le piacerà sicuramente Draghi.

Ha una reputazione internazionale invidiabile, una rete di relazioni unica. Non avevo dubbi. Ma anche Conte mi pare una persona ben assestata, con una presenza di tutto rilievo.

Non avevo dubbi.

Rispetto al naif leghista è lord Brummel.

Lei è commendatore della Repubblica.

E Stella d'oro.

Anche Grand'Ufficiale.

Anche Collare d'oro.

Nel cda della banca Carige?

Non più.

Dunque: teatro Regio.

No.

Anche Presidente della fondazione del Museo Egizio.

Quello sì. Ed è un impegno che mi dà tante soddisfazioni. A maggio Einaudi pubblica un mio libro sulla necessità della memoria per guardare al futuro.

Ora in Credit Agricole.

Membro del cda e presidente del comitato remunerazioni. Dimentica qualcosa? Milan&Partners. Si occupa dell'immagine di Milano nel mondo. Designata da Beppe Sala, il sindaco.

E poi l'Uefa.

Un vero orgoglio.

Ma questo presidente Ceferin sembra un buttafuori.

Non commento il suo giudizio e non parlo della politica dell'Uefa.

Ha modi gangsteristici.

Non commento. So che è un abile e competente presidente.

Comunque se non era per gli inglesi voi dell'Uefa eravate fritti.

Questo è abbastanza vero.

Gli italiani tutti accucciati.

Alcuni aspettavano la chiamata evidentemente.

Evelina Christillin, la più grande scalatrice d'Italia.

Non ho ricevuto calci nel sedere, non sono raccomandata. Sono arrivata dove sono grazie al mio lavoro.

Ah, stavamo dimenticando che è stata presidente dell'Enit, l'ente nazionale del turismo.

Ah, stavamo dimenticando che sono stata nominata dal sindaco di Genova presidente dello steering committee della The Ocean Race, la regata velica intorno al mondo che arriverà a Genova a giugno 2023.

Finito? Finito