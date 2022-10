ECCO GLI ADDEBITI CHE LA PROCURA DI TORINO MUOVE A CARICO DELLA JUVE: EROSIONE DEL CAPITALE SOCIALE NASCOSTA, ATTIVITÀ IN BORSA PROSEGUITA "INDEBITAMENTE" PUR "IN PRESENZA DI UN PATRIMONIO NETTO NEGATIVO", INDICAZIONE DI ELEMENTI PASSIVI FITTIZI NELLE DICHIARAZIONI IVA TRA IL 2019 E IL 2021 - AMMONTANO A 155 MILIONI DI EURO LE PRESUNTE PLUSVALENZE FITTIZIE, APPOSTATE NEI BILANCI DELLA JUVENTUS FRA IL 2019 E IL 2021.

(ANSA) Erosione del capitale sociale nascosta, attività in Borsa proseguita "indebitamente" pur "in presenza di un patrimonio netto negativo", indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni Iva tra il 2019 e il 2021 che hanno consentito di "detrarre indebitamente l'imposta per un ammontare complessivo di 409.452 euro". Sono questi, come si ricava dall'avviso di conclusione delle indagini, gli addebiti che la procura di Torino muove a carico della società Juventus, chiamata in causa come persona giuridica, attraverso il comportamento dei suoi dirigenti.

Fondi Juve: carte, plusvalenze fittizie per 155 mln

(ANSA) Ammontano a 155 milioni di euro le presunte plusvalenze fittizie, derivanti da cessione dei diritti dei calciatori, appostate nei bilanci della Juventus fra il 2019 e il 2021. E quanto si ricava dall'avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Procura di Torino. Nel documento sono ipotizzate, fra l'altro, violazioni dei principi di contabilità internazionale relative alla esposizione nel conto economico degli importi derivanti dalle cessioni dei calciatori Emre Can al Borussia Dortmund (14 mln) e Simone Muratore all'Atalanta (3,8 mln). I due atleti non sono indagati.

Da ilnapolista.it

Inchiesta plusvalenze Juve. L’inchiesta è arrivata a una svolta importante: sedici avvisi di garanzia e persino la richiesta d’arresto – rigettata dal gip – della Procura per Andrea Agnelli.

Ne scrive Tony Damascelli su Il Giornale:

Ribadendo lo spirito garantista che dovrà consentire alla dirigenza bianconera di difendersi e di dimostrare che le accuse della Procura sono infondate, non ci si può comunque sottrarre a sottolineare come le ultime righe del comunicato della stessa Procura, siano terribili là dove si scrive di richiesta di misure cautelari, dunque di arresto per alcuni dirigenti, richiesta però respinta dal Gip, decisione alla quale è stato presentato appello dalla Procura.

La bomba ad orologeria è scoppiata ma non è stata una esplosione imprevista e imprevedibile, i sussurri attorno al bilancio erano continui, lo spostamento di un mese dell’assemblea dei soci faceva supporre un momento critico. Ora si attende una risposta di Juventus al comunicato della Procura e, soprattutto, una presa di posizione di Exor, azionista di riferimento. Il silenzio non servirà a nessuno.

Nell’articolo di cronaca, Il Giornale scrive:

All’inizio della settimana scorsa il giudice preliminare ha respinto la richiesta, non perché non ci fossero indizi di colpevolezza ma perché il clamore suscitato dagli avvisi di garanzia e delle perquisizioni del novembre scorso era stato tale da rendere improbabile che gli indagati potessero colpire ancora.

Nei tre bilanci annuali sotto accusa (2018, 2019, 2020) la Procura ha individuato 216 milioni di perdite non dichiarate.

Da parte del club sono state diramate notizie false sullo stato di salute aziendale, rese ancora più inaccettabili trattandosi di una società per azioni quotata in Borsa: per cui all’accusa di falso in bilancio per Agnelli & C si aggiunge anche il reato di aggiotaggio informativo. In sostanza, bugie raccontate per tenere alto il valore delle azioni bianconere.

