ECCO A COSA SERVE IL GIORNALISMO! L’INCHIESTA SUI CONTI DELLA JUVENTUS È PARTITA DA ALCUNI ARTICOLI SUI QUOTIDIANI CHE SOTTOLINEAVANO LE PLUSVALENZE DA RECORD DA PARTE DEI BIANCONERI (CIRCA 400 MILIONI). ALLORA LA PROCURA DI TORINO, NELLA PRIMAVERA DEL 2021, HA DECISO DI APRIRE UN FASCICOLO “K” – IL 25 MAGGIO DELLO STESSO ANNO I MAGISTRATI HANNO ORDINATO I PRIMI ACCERTAMENTI. E IL 12 LUGLIO 2021 LA CONSOB HA AVVIATO UNA VERIFICA ISPETTIVA SUL CLUB: TRE GIORNI PIÙ TARDI, SONO INIZIATE LE INTERCETTAZIONI DELLA FINANZA…

Estratto dell’articolo di Simona Lorenzetti e Massimiliano Nerozzi per www.corriere.it

Tutto inizia da diversi articoli di giornale che sottolineavano plusvalenze da record da parte della Juve: «Dal 30 giugno 2018 al gennaio 2021 – scriverà nella prima annotazione la Guardia di finanza – ne sono emerse per 416.933.597 euro, conseguenza delle operazioni di cessione dei diritti relativi a 71 calciatori». Così, a primavera del 2021, la Procura di Torino apre un fascicolo «modello K», ovvero «atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti».

Succede non di rado negli uffici inquirenti, e la maggior parte delle volte il tutto finisce archiviato, senza che nessuno ne sappia alcunché. In questo caso, l’indagine è relativa «a bilanci ed oscillazioni del titolo di società quotata». Non ci sono ipotesi di reato e ancor meno persone indagate.

È il 25 maggio dello stesso anno quando, con una paginetta a firma del procuratore aggiunto Marco Gianoglio e del pm Mario Bendoni, la Procura delega i primi accertamenti al nucleo di polizia economico finanziaria di Torino delle Fiamme gialle.

Così scrivono i magistrati: «In relazione al procedimento in epigrafe – all’epoca ancora un fascicolo modello K, numero 3160/2021 – si prega di visionare gli atti e di approfondire le operazioni di trasferimento di calciatori poste in essere, in entrata e in uscita, dalla Juventus negli esercizi chiusi al 30 giugno 2018, 2019, 2020, nonché nell’esercizio in corso».

Il mese successivo arriva la prima annotazione dei militari – 34 pagine che riassumono l’attività di due marescialli della sezione Reati societari e fallimentari e del capitano Vincenzo Piccolo, che la dirige – firmata dal comandante del gruppo Tutela mercato capitali, il tenente colonnello Mauro Silvari.

Nel documento si sottolineavano le operazioni «a specchio» e l’ipotesi che «la società potrebbe aver indicato nei bilanci valori di cessione superiori a quelli effettivi al fine di compensare le perdite di esercizio o, comunque, influire sulle stesse».

Come pure si osservava un «costante incremento» di perdite e ammortamenti, e una parallela crescita delle plusvalenze. Il 12 luglio 2021 – emerse nella relazione finanziaria – la Consob avviò poi una verifica ispettiva sul club: tre giorni più tardi, iniziarono le intercettazioni della Finanza.

