2 mar 2021 19:09

ERBA DI CASA MIA - LUIGI SARTOR CONDANNATO A UN ANNO E DUE MESI: COLTIVAVA UNA SERRA DI MARIJUANA IN UN CASOLARE ISOLATO VICINO PARMA - L'EX DIFENSORE È AI DOMICILIARI. MA SE LA CONDANNA ATTUALE DOVESSE PASSARE IN GIUDICATO, DOVRÀ SCONTARE ANCHE I NOVE MESI DI UNA SENTENZA PRECEDENTE – INTANTO HA CHIESTO E OTTENUTO, TRAMITE IL SUO LEGALE, DI FARE VOLONTARIATO IN UNA COMUNITÀ PER RAGAZZI TOSSICODIPENDENTI.