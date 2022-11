15 nov 2022 10:50

ESONERO COSMI-CO - L'AVVENTURA IN CROAZIA DI SERSE COSMI ARRIVA AL CAPOLINEA DOPO SOLI DUE MESI: È STATO MANDATO VIA DAL RIJEKA - DAL SUO ARRIVO, L'ALLENATORE HA OTTENUTO QUATTRO VITTORIE, UN PAREGGIO E SEI SCONFITTE (MA I DIRIGENTI SI ASPETTAVANO DI VINCERLE TUTTE?) - A PESARE SULLA SCELTA DELLA DIRIGENZA È STATA LA SCONFITTA PER 7-2 CON LA DINAMO ZAGABRIA E L'ELIMINAZIONE DALLA COPPA DI CROAZIA…