ESTOTE PARATICI – DOPO L’AVVISO DI GARANZIA, IL DIRIGENTE DELLA JUVE SI DIFENDE SUL CASO SUAREZ: “RIFAREI TUTTO. INOPPORTUNO CHIAMARE IL MINISTRO DE MICHELI? FARE DOMANDE NON È UN REATO”. AL DI LÀ DEI POSSIBILI REATI COMMESSI, È STATO CONTESTATO IL FATTO DI AVER SCOMODATO ADDIRITTURA UN MINISTRO DELLA REPUBBLICA PER L'ESAME DI UN CALCIATORE: “CONOSCO PAOLA DE MICHELI DA TANTISSIMO TEMPO. LE HO SOLO CHIESTO UN’INFORMAZIONE”

L’avviso di garanzia non sembra preoccuparlo. Fabio Paratici si difende ai microfoni di Sky Sport dopo l’inchiesta della Procura di Perugia sul caso Luis Suarez. "Su questo argomento c'è un comunicato del club, emesso ieri, che chiarisce bene la posizione mia e del club, quindi non avrei altro da aggiungere.

Sono molto tranquillo - le parole del dirigente della Juve prima del derby contro il Torino - Sono amico di Paola De Micheli sin da quando eravamo ragazzi, siamo cresciuti insieme. Siamo della stessa città, mi sembra che anche lei abbia già chiarito questa posizione ieri, quindi non avrei niente da aggiungere anche qui. Mi comporterei allo stesso modo. Credo che non sia inopportuno parlare con una persona che si conosce da tantissimo tempo per avere un'informazione, credo sia meglio chiedere a chi ne sa più di te, fare domande non è un reato”.

Paratici sul momento della Juve

“A che punto siamo del percorso? Non siamo a due mesi fa, ovviamente, ma siamo un po’ più avanti. Abbiamo molti margini, non abbiamo avuto un precampionato per poter sviluppare certe idee. Siamo in un percorso, vediamo miglioramenti ogni partita: siamo migliorati molto, tecnicamente giochiamo meglio. Non si possono prendere scorciatoie".

