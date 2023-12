EURO-PORNAZZO - DURANTE I SORTEGGI DEGLI EUROPEI E’ PARTITO IN DIRETTA UN AUDIO PROVENIENTE DA UN PORNO: DIETRO LO SCHERZO C’E’ LO YOUTUBER DANIEL JARVIS CHE HA MESSO A SEGNO UN ALTRO COLPO COME GIÀ ACCADUTO DURANTE UNA GARA DI FA CUP. IN QUEL CASO L'IMBARAZZO RICADDE TUTTO SU GARY LINEKER E ALAN SHEARER CON IL PRIMO CHE AVEVA TROVATO LO SCHERZO 'DIVERTENTE'…

Daniel Jarvis, meglio conosciuto sui social come Jarvo69, ha colpito ancora. Durante i sorteggi dei gironi di Euro 2024, che si sono svolti a Amburgo, è infatti partito in diretta un audio proveniente da un porno che ha messo in imbarazzo tutti i presenti in sala. Sul palco le ex stelle del calcio hanno fatto del loro meglio per fare finta di niente provando a non dare peso a ciò di cui di fatto tutti si erano accorti.

Daniel Jarvis, il dietro le quinte dello scherzo durante i sorteggi

L'autore del gesto, come detto, è Daniel Jarvis che subito dopo il fatto ha postato un video sui social in cui mostra il dietro le quinte: "Scherzo al sorteggio Uefa Euro 2024 con rumori sessuali", questo il titolo a supporto delle immagini in cui si vede come Jarvis tramite un cellulare faccia partire la registrazione e inizi a ridere vedendo le facce sconcertate dei presenti.

Non è la prima volta che Jarvo69 si rende protagonista di un gesto simile. In passato era accaduto anche durante una diretta della BBC al termine della gara tra Wolverhampton e Liverpool. Il metodo è esattamente lo stesso: un cellulare con effetti sonori porno impostati come suoneria. In quel caso l'imbarazzo ricadde tutto su Gary Lineker e Alan Shearer con il primo che aveva trovato lo scherzo 'divertente'.