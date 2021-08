LO FAMO STANO! – L'ATLETICA E' DIVENTATA LA NOSTRA MINIERA D'ORO: DOPO I TITOLI OLIMPICI DI TAMBERI E JACOBS, ARRIVA IL TRIONFO DI MASSIMO STANO NELLA 20 CHILOMETRI DI MARCIA. E' IL SETTIMO ORO PER L'ITALIA AI GIOCHI DI TOKYO (IL TERZO NELL'ATLETICA!) – IL MESSAGGIO DI LIVIO BERRUTI IN DIRETTA RAI - L'ESULTANZA ALLA TOTTI E LA FEDE MUSULMANA - IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

Francesco Persili per Dagospia

MASSIMO STANO ORO A TOKYO 2020

Stano ma vero. L’atletica è diventata la nostra miniera d’oro. Dopo i titoli olimpici di Tamberi e Jacobs, arriva il trionfo di Massimo Stano nella 20 chilometri di marcia.

E’ il settimo oro per l'Italia ai giochi di Tokyo (il terzo nell'atletica!). Un risultato storico: tre titoli olimpici nell'atletica li avevamo conquistati anche a Mosca 1980 e Los Angeles 1984, ma in quelle due occasioni, a causa del gioco dei boicottaggi incrociati, non c’erano atleti americani (a Mosca) e dell'Europa dell'Est (a Los Angeles). Nella 20 chilometri di marcia Stano raccoglie l'eredità olimpica di Maurizio Damilano, che trionfò a Mosca, e Ivano Brugnetti, che vinse ad Atene nel 2004.

Tesserato per le Fiamme Oro, il 29enne ha sfoderato sul traguardo una esultanza alla Totti mimando il gesto del ciuccio e ha dedicato la vittoria alla figlia di pochi mesi Sophie avuta con l'ex siepista di origini marocchine, Fatima Lofti. Per sposarla il marciatore pugliese che vive a Roma ha abbracciato la fede musulmana.

Dopo la sua vittoria, la leggenda dell’atletica italiano Livio Berruti, oro olimpico alle Olimpiadi di Roma nel 1960, ha mandato un messaggio alla voce Rai dell’atletica Franco Bragagna (che si commuove): “I miei complimenti alle medaglie d’oro che mi hanno fatto riassaporare l’atmosfera magica di Roma. Viva l’atletica”

Tokyo: Stano medaglia d'oro nella 20 km di marcia

(ANSA) - TOKYO, 05 AGO - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Massimo Stano ha vinto la medaglia d'oro della 20 km di marcia. Per l'Italia è il settimo oro.

La medaglia d'argento è stata vinta dal giapponese Koki Ikeda, il bronzo dal Toshikazu Yamanishi La gara si è svolta a Sapporo. Stano ha staccato i due giapponesi nell'ultimo chilometro.

