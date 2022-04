22 apr 2022 17:16

FANTAMERCATO! I TIFOSI GIALLOROSSI SOGNANO L’ARRIVO DI DYBALA A PARAMETRO ZERO. MA AD OGGI NON C’E’ NULLA ANCHE SE L'OPERAZIONE NON VIENE ESCLUSA DALL'ENTOURAGE DELL'ARGENTINO – COME DAGO-RIVELATO IN POLE C'È IL BARCELLONA NONOSTANTE LA BOCCIATURA DI XAVI - IN CORSA C'È ANCHE IL MANCHESTER UNITED, TEN HAG LO ACCOGLIEREBBE A BRACCIA APERTE – E L’INTER? POCHE CHANCE, A MENO CHE…