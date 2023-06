LA FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA PRECISA: “LA SIGNORA MANUELA OLIVIERI MENNEA È STATA REGOLARMENTE INVITATA AL GOLDEN GALA”. MA LA DIRETTA INTERESSATA CONFERMA LA DAGONEWS, E SPIEGA ALL’ANSA: “HO APPRESO DA VOI CHE IL PRESIDENTE DELLA FIDAL, STEFANO MEI, SOSTIENE DI AVERMELO MANDATO. NON POSSO ESCLUDERLO A PRIORI, MA QUANDANCHE FOSSE COSÌ, PERCHÉ NON MI HA CHIAMATO, VISTO CHE NON AVEVA RICEVUTO CONFERMA? NON ERA DIFFICILE TROVARMI. MI SEMBRA UNA GRANDE MANCANZA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DI PIETRO…”

MANUELA OLIVIERI MENNEA

La signora Olivieri Mennea è stata regolarmente invitata al Golden Gala a Firenze. Quindi, la notizia che non sarebbe stata invitata non corrisponde al vero.

Manuela Mennea "mai ricevuto l'invito per il Golden Gala"

(ANSA) - "Non ho mai ricevuto l'invito per il Golden Gala Pietro Mennea. Ho appreso da voi che il presidente della Fidal sostiene di avermelo mandato. Non posso escluderlo a priori, ma quandanche fosse così, perchè non mi chiamato visto che non aveva ricevuto alcuna conferma?".

stefano mei

Manuela Olivieri Mennea, al telefono con l'ANSA, puntualizza sulla ricostruzione fatta dal presidente della Fidal, Stefano Mei, con una considerazione persino banale:

"Non era difficile trovarmi, anche ammesso che mi abbiano mandato una mail che io potrei non aver mai ricevuto".

"Comunque - conclude la vedova del grande campione - ho tenuto a chiarire le cose non per me ma perchè tutto mi sembra una grande mancanza di rispetto nei confronti di Pietro. Di certo, non avrei mai voluto sollevare un caso".

mennea la moglie manuela PIETRO MENNEA CON MANUELA OLIVIERI

stefano mei foto mezzelani gmt085 stefano mei foto mezzelani gmt041 manuela mennea malagò foto mezzelani gmt041