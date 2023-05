LA FINALE DI EUROPA LEAGUE RISCHIA DI DIVENTARE IL CAMPO DI BATTAGLIA PER LA GUERRA TRA GLI ULTRAS - I TIFOSI POLACCHI DELLO SLASK WROCLAW, GEMELLATI CON GLI UNGHERESI DEL FERENCVAROS, HANNO FATTO PARTIRE LA "CACCIA ALL'ANDALUSO" A BUDAPEST - LE TENSIONI TRA I SUPPORTER POLACCHI E QUELLI SPAGNOLI RISALGONO A OLTRE 10 ANNI FA, IN SEGUITO UN'AGGRESSIONE DI ALCUNI MEMBRI DELLA CURVA DA PARTE DI ALCUNI TIFOSI DEL SIVIGLIA...

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per "la Repubblica"

È già alta la tensione a Budapest. Prima ancora che Roma e Siviglia sbarchino in città, l’attenzione è altissima. Perché da giorni sui social network e nelle chat degli ultrà ungheresi si parla, con una certa ricorrenza, di “caccia all’andaluso”. La minaccia arriva da un gruppo ultras polacco, sostenitore dello Slask Wroclaw, che da anni è gemellato con i “fratelli” ungheresi, i Pirates e i Green Monsters del Ferencvaros: […] E ora chiederanno loro una mano per “vendicare” una vecchia ferita. […]

FINALE EUROPA LEAGUE, RISCHIO SCONTRI ULTRÀ

I fatti risalgono a più di dieci anni fa: un gruppo di ultrà del Siviglia aggredì in un bar una trentina di polacchi dello Slask. […]Da quel momento si è innescata una reazione a catena in cui, appena possibile, i polacchi cercano vendetta contro gli andalusi. Successe a Manchester, con i sivigliani costretti ad avere la peggio. E poi anche in altre città d’Europa […]

[…] Anche i profili dei gruppi del Siviglia lanciano l’allarme: fate attenzione. Un messaggio che vale anche per i romanisti: trovarsi nel posto sbagliato, a Budapest, rischia di non essere una buona idea.

