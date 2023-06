FINE DI UN'ERA - NEL GIRO DI UNA SETTIMANA L'EUROPA HA PERSO LIONEL MESSI, KARIM BENZEMA E ZLATAN IBRAHIMOVIC, TRE DEI CAMPIONI PIÙ VINCENTI DI SEMPRE - LE SCELTE DELL'ARGENTINO E DEL FRANCESE (E QUELLA DI CR7 A GENNAIO) DI GIOCARE LONTANO DALL'EUROPA MOSTRANO LE NUOVE SFERE DI INFLUENZA NEL CALCIO: UNA VOLTA ANDAVANO IN AMERICA O IN ARABIA I CALCIATORI "FINITI", ADESSO CI VANNO IL DETENTORE DEL PALLONE D'ORO E IL CAPITANO DELLA NAZIONALE CHE HA VINTO L'ULTIMO MONDIALE…

Estratto dell'articolo di Benedetto Saccà per “il Messaggero”

D'un tratto il calcio europeo si scoprirà cambiato. Si sveglierà all'alba della nuova stagione e, inopinatamente, non potrà più avvitare la propria bellezza alla grandezza di quattro, fantastiche icone. E cioè Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Zlatan Ibrahimovic. […]

Il tempo, lo si sarà notato, tende a non avere molti riguardi, […] Non sempre è riconoscente, certo: a nutrire una pioggia di gratitudine nei confronti di quel poker d'assi, però, sarà senz'altro il popolo unito del gran calcio d'Europa, che per venti anni ha goduto e beneficiato dello splendore e dei prodigi dei quattro fuoriclasse.

IL TORNANTE

[…]salutare Messi, Ronaldo, Benzema e Ibrahimovic significherà lasciarsi alle spalle un'era toccata dalla meraviglia, dallo spettacolo e dalla sublime nobiltà tecnica[…] D'altronde, dalla 2002-2003 alla stagione in corso, almeno uno di loro ha sempre partecipato alla Champions; e, tra l'altro, dal 2004 al 2016 tutti e quattro, ogni volta, si sono incontrati in contemporanea sui campi del torneo più prestigioso, rilasciando eleganza, e grazia, e luci geniali.

E Leo, Cristiano e Karim l'hanno pure conquistata la grande coppa; Ibra mai - il rammarico più grande. Per cui a mancare saranno le cinque Champions ciascuno di Ronaldo e Benzema, oltre che le quattro di Messi: per un totale di 14 coppe. Di riflesso l'Europa dimenticherà un oceano di gol distribuiti tra i Fantastici quattro: 2.309 per l'esattezza, vale a dire i 715 di Messi, i 701 di Cristiano (al netto dell'Al Nassr), i 458 europei di Ibra (senza il Los Angeles) e i 435 di Benzema. Né si può tacere dei Palloni d'oro: ai sette di Messi occorre abbinare i cinque di Ronaldo e quello vinto da Benzema lo scorso anno, per arrampicarsi a quota 13, il saldo negativo insanabile nel breve dal nostro calcio. Del resto Cristiano Ronaldo, classe 1985, lo scorso 30 dicembre ha firmato un contratto fino a

l 2025 con i sauditi dell'Al Nassr, mentre Messi, quasi 36 anni, ha deciso l'altro giorno di abbandonare il Psg - e l'idea di tornare al Barcellona - per trasferirsi all'Inter Miami in America. Zlatan, a 41 anni, ha lasciato proprio il calcio […] Quanto a Benzema, classe 87, continuerà a segnare nell'Al Ittihad, in Arabia Saudita.

[…] Al largo bacino delle loro sfide e acrobazie si è abbeverata un'intera generazione di tifosi; grazie a loro un'infinità di giovani è cresciuta con la passione per il calcio estero; e di loro, per decenni ancora, ci si ricorderà con il rimpianto per chi si sia ritirato, con il sorriso per la buona sorte di averne vissuto l'epopea e con la gratitudine che si deve a chi abbia reso felici i bambini.

[…]prima che cali il sipario, Leo, Cristiano e Karim si concederanno un ultimo passo di danza: giusto per guadagnare qualche altro milione, però lontano, abbastanza, dove non li si possa vedere invecchiati e accostarli a ciò che sono stati. Mitici.

