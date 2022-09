FINISCE CON UNA SCONFITTA LA CARRIERA DI ROGER FEDERER: HA PERSO CON RAFA NADAL NEL DOPPIO ALLA "LEVER CUP" DALLA COPPIA COMPOSTA DA JACK SOCK E FRANCES TIAFOE – LE LACRIME DELLO SVIZZERO E DEL MAIORCHINO A FINE PARTITA: “NON VOLEVO SENTIRMI SOLO, VOLEVO DIRE ADDIO IN UNA COMPETIZIONE DI SQUADRA. SONO SEMPRE STATO IN UNA SQUADRA. È STATO UN PIACERE, VOLEVO SENTIRMI COSÌ, COME FOSSE UNA FESTA”… - VIDEO

(ANSA) - E' finita con una sconfitta la carriera di Roger Federer, battuto con Rafa Nadal nel doppio a Londra per la Lever Cup dalla coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe. Vincitori al primo set, gli europei sono stati poi sopraffatti dagli americani, imposti al terzo set 11-9 al super tie-break. Subito dopo per il campione uscente un lungo saluto al centro del campo dove, in lacrime, ha ricevuto l'abbraccio di tutti i compagni, rivali e del pubblico.

Malgrado la sconfitta, una uscita di scena colma di affetto ed emozioni. "E' stata una festa fantastica, speravo fosse così", il commento del 'maestro' svizzero. "E' stata una giornata meravigliosa, sono felice e non sono triste" - ha detto Federer a fine partita. "Mi sono goduto ogni momento, dall'allacciarmi le scarpe l'ultima volta al giocare, ad essere qui con la famiglia e gli amici. Sono arrivato fino alla fine e non potrei essere più felice. Giocare con Rafa e con tante leggende accanto a me".

Poi le lacrime, con lui Rafa Nadal e il resto della squadra a piangere con lui. "È tutto straordinario, non volevo sentirmi solo, volevo dire addio in una competizione di squadra. Sono sempre stato in una squadra. È stato un piacere, volevo sentirmi così, come fosse una festa". L'ultimo grazie, ma non per importanza, è per la moglie Mirka, ex tennista che ha lasciato i tornei dal 2002: "Mi poteva fermare tanto tempo fa - dice Roger - e non l'ha fatto, mi ha permesso di continuare a giocare ed è stata straordinaria".

