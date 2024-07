UN FISCO BESTIALE - SI CHIUDE DOPO PIÙ DI 30 ANNI LA BATTAGLIA LEGALE TRA DIEGO ARMANDO MARADONA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE: LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA HA STABILITO CHE IL DEBITO DEL CAMPIONE ARGENTINO CON IL FISCO ITALIANO NON ERA DI 37 MILIONI, MA DI SOLI 952 EURO - L'AVVOCATO DEL "PIBE": "È STATO PERSEGUITATO PER ANNI, GLI HANNO PIGNORATO DI TUTTO, DAGLI ORECCHINI AI COMPENSI PER LE ESIBIZIONI TELEVISIVE..." - VIDEO

#Fisco A 4 anni dalla scomparsa di Diego Armando #Maradona, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado riabilita il campione: doveva al fisco meno di mille euro. @NicoleRamadori pic.twitter.com/Rsjrw6nauM — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 2, 2024

Estratto dell'articolo di Francesco De Luca per www.ilmattino.it

«È stato perseguitato per anni, gli hanno pignorato di tutto, dagli orecchini ai compensi per le esibizioni televisive. Maradona non doveva al Fisco 40 milioni ma decisamente molto meno: 951,82 euro, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria».

Così Angelo Pisani, l’avvocato napoletano che ha assistito negli anni scorsi Diego. […] È stata depositata il 24 giugno la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sezione 18, presidente Mario Verrusio) che stabilisce la ridottissima entità di quanto dovuto da Maradona, […] mettendo la parola fine alla vicenda cominciata con gli accertamenti agli inizi degli anni ‘90, quando Diego - squalificato per cocaina nella primavera del ‘91 - era già tornato in Argentina.

[…] Dopo la morte di Maradona, l’avvocato Pisani è andato avanti nella sua battaglia, ottenendo i provvedimenti favorevoli della Cassazione nel 2021 e nel 2023. «E questo a tutela di Diego Maradona junior, unico erede residente in Italia, che ha proseguito in questo iter». Pisani non intende fermarsi qui, però. «Ricordo bene i frequenti pignoramenti nei confronti di Diego quando veniva in Italia: sequestrati orecchini e orologi oltre ai compensi per la partecipazione a programmi televisivi, per oltre due milioni di euro. Riteniamo che sia una cifra da restituire agli eredi di Diego e avvieremo un altro procedimento», ha osservato il legale napoletano.

Gli eredi di Maradona sono cinque: i figli argentini Dalma, Gianinna, Jana e Diego Fernando e quello napoletano Diego junior, figlio del Pibe e di Cristiana Sinagra.

