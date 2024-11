6 nov 2024 19:44

IL FIUTO PER GLI AFFARI DEGLI ARABI: STRAPAGANO NEYMAR E ORA VOGLIONO MANDARLO VIA A ZERO - L'AL-HILAL STAREBBE PENSANDO DI RESCINDERE IL CONTRATTO DA 160 MILIONI EURO A STAGIONE DELL'ATTACCANTE BRASILIANO A CAUSA DEI SUOI CONTINUI PROBLEMI FISICI - "O NEY" HA GIOCATO SOLO 7 PARTITE IN DUE STAGIONI CON IL CLUB ARABO: PRIMA SI E' ROTTO IL GINOCCHIO E SI E' FERMATO PER UN ANNO. POI, DUE SETTIMANE DOPO IL RIENTRO, HA SUBITO UN ALTRO INFORTUNIO MUSCOLARE - IN CASO DI ADDIO, LA STELLA LA "SELEÇAO" VORREBBE...