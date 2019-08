FIUUU! E’ GIA’ NELLA STORIA LA FINALE DI SUPERCOPPA LIVERPOOL-CHELSEA: SARÀ DIRETTA PER LA PRIMA VOLTA DA UN ARBITRO DONNA, LA FRANCESE STEPHANIE FRAPPART - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI DELL'UEFA, ROBERTO ROSETTI: "SE LO MERITA. HA LA CAPACITÀ DI ARBITRARE SUL PALCOSCENICO PIÙ IMPORTANTE" – LA FRAPPART HA GIA’ ARBITRATO SIA I MONDIALI FEMMINILI CHE NELLA SERIE A FRANCESE

Da repubblica.it

frappart

L'Uefa apre a nuovi orizzonti designando una donna, Stéphanie Frappart, per arbitrare l'incontro di Supercoppa del 14 agosto tra Liverpool e Chelsea. Sarà la prima volta nella storia che una donna dirigerà una finale Uefa maschile, una gara che apre il sipario sulla nuova stagione opponendo i due club inglesi, vincitori rispettivamente delle ultime edizioni di Champions League ed Europa League, al Besiktas Park di Istanbul.

Rosetti: "Ha la capacità di arbitrare sul palcoscenico più importante"

Nel mese di luglio, la direttrice di gara francese, 35 anni, aveva fischiato nella finale del Mondiale femminile tra Stati Unito ed Olanda a Lione e nel 2017 arbitrò la semifinale dell'Europeo, sempre femminile, tra Inghilterra e Olanda.

frappart

"Stephanie se lo merita, ha dimostrato nel corso di un certo numero di anni che lei è uno dei migliori arbitri di sesso femminile, non solo in Europa, ma in tutto il mondo - ha detto il presidente della Commissione Arbitri dell'Uefa, Roberto Rosetti - Ha la capacità di arbitrare sul palcoscenico più importante, come ha dimostrato nella finale di Coppa del Mondo femminile di quest'anno. Spero che questa partita a Istanbul le fornirà ancora più esperienza proprio nel pieno della sua carriera arbitrale".

frappart

Frappart ha già fatto la storia in Francia, diventando il primo arbitro donna a dirigere nel mese di aprile una partita di Ligue 1, tra Amiens e Strasburgo. Nel mese di giugno le è stato annunciato il suo ingresso permanente nel pool degli arbitri di Ligue 1 per la stagione 2019/20. Frappart però non è stata il primo arbitro donna designato ad una partita maschile dell'Uefa: la svizzera Nicole Petignat ha infatti diretto tre partite del turno di qualificazione di Coppa Uefa tra il 2004 e il 2009. Al Var, per la finale di Supercoppa, ci sarà il francese Clement Turpin dalla Francia, coadiuvato dal connazionale Francois Letexier, dal tedesco Mark Borsch e dall'italiano Massimiliano Irrati.