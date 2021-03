FLASH! IBRACADABRA! ZLATAN IBRAHIMOVIC DOVEVA ENTRARE IN SCENA ALLE 21.30 MA FINO ALLE 23 DI LUI NON C'ERA TRACCIA. COSA E' SUCCESSO? E' RIMASTO BLOCCATO DA UN INCIDENTE IN AUTOSTRADA. UNA VOLTA ARRIVATO SUL PALCO IBRA IN MODALITA' MANUEL FANTONI RACCONTA: "SIAMO RIMASTI FERMI 3 ORE. HO FERMATO UN MOTOCICLISTA E GLI HO CHIESTO SE MI POTEVA PORTARE A SANREMO. MENO MALE CHE ERA MILANISTA. DOPO 60 KM MI HA CONFESSATO CHE..." - E I PROTOCOLLI ANTICOVID? TUTTI TAMPONATI E IBRA, INVECE, ARRIVA CON UNO SCONOSCIUTO E SALE SUL PALCO?

"C'era un incidente in autostrada. Era tutto bloccato, ho fermato un motociclista e ha fatto 60 km per portarmi a Sanremo". Zlatan Ibrahimovic arriva in ritardo al Festival per la terza serata. L'attaccante del Milan, atteso alle 21.30 all'Ariston, è arrivato dopo le 23. "Zlatan Ibrahimovic doveva essere qui alle 21.30. Ci siamo preoccupati, non sapevamo cosa fosse successo. C'è stato un incidente in autostrada", dice Amadeus presentando l'attaccante del Milan.

"C'è stato un incidente in autostrada, siamo rimasti fermi 3 ore. Sono sceso dall'auto, ho fermato un motociclista e gli ho detto: 'Puoi portarmi a Sanremo?'. Per fortuna era milanista... Abbiamo fatto 60 km in moto, era la prima volta che lui andava in autostrada... Ho fatto 60 km in moto per salvare il mio Festival... non il tuo", dice Ibra rivolgendosi a Amadeus.

