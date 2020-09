FLASH! MUGELLO, CHE BORDELLO – IN 8 GIRI, DOPPIO INCIDENTE E GARA INTERROTTA – ALLA PARTENZA C'È SUBITO UN INCIDENTE CHE COINVOLGE TRA GLI ALTRI VERSTAPPEN - POI IN UNA CARAMBOLA SI TAMPONANO GIOVINAZZI E MAGNUSSEN. TREMENDE LE IMMAGINI DELLE AUTO CHE SEMBRANO "ESPLODERE"...

Da www.lanazione.it

Partenza caos al primo storico Gp di Formula 1 del Mugello. Allo start c'è subito un incidente che coinvolge tra gli altri Verstappen, che partiva in griglia al terzo posto. Nella carambola, subito alle prime curve, danni anche per la Ferrari di Vettel che deve rientrare ai box.

Va in pista la safety car che "congela" la gara. Ma al momento della ripartenza c'è un nuovo incidente, che avviene praticamente sulla linea del traguardo. In una carambola si tamponano Giovinazzi e Magnussen. Coinvolti tra gli altri anche Sainz. Tremende le immagini delle auto che letteralmente sembrano "esplodere" con i detriti che finiscono sulla pista.

Per i piloti non ci sono particolari conseguenze fisiche ma la paura è stata tanta. La gara viene quindi fermata e tutti rientrano ai box. Ma al rientro Gasly, Sainz, Verstappen, Giovinazzi e Magnussen non ci saranno. Neanche Ocon sarà della gara a causa di un surriscaldamento dei freni che ha provocato diversi problemi meccanici.

