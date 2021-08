CAN CHE ABBAIA, AMMAZZA! – C’È UN INDAGATO PER LA MORTE DI SIMONA CAVALLARO, LA STUDENTESSA SBRANATA A UN BRANCO DI CANI IN PROVINCIA DI CATANZARO: L’UOMO È UN PASTORE DI 44 ANNI, PIETRO RUSSOMANNO, ED È STATO INDIVIDUATO DAI CARABINIERI COME IL PROPRIETARIO DEL GREGGE DI PECORE A CUI I MAREMMANI STAVANO FACENDO LA GUARDIA – PER ADESSO NE SONO STATI PRESI SOLO DUE, ANCORA SPORCHI DI SANGUE – IL DOLORE DEL PADRE DI SIMONA E LA TESTIMONIANZA DELL’AMICO CHE ERA CON LEI A FARE UN PICNIC